Quand Paul Mescal prend part à un quiz sur sa propre carrière contre une fan... et perd !

Paul Mescal a pris part à un quiz sur sa propre vie contre l'une de ses plus grandes fans. Lui qui est particulièrement mauvais perdant a pourtant dû reconnaître sa défaite. Une vidéo qui n'a pas tardé à faire réagir.

Avec son rôle principal dans «Gladiator II», Paul Mescal ne devrait pas voir sa cote de popularité diminuer. L'acteur irlandais possède pourtant déjà de nombreux fans, dont certains semblent le connaître mieux qu'il ne se connaît. Littéralement.

Paul Mescal s'est essayé à un «trivia» au sujet de sa propre vie. Il affrontait l'une de ses plus grandes fans, détentrice du compte «paulmescalpics», où sont diffusées des clichés de l'acteur.

Larissa (@paulmescalpics on Instagram) is one of the most genuine people I've met in this Paul Mescal world. She definitely represented the entire fandom well (hey, Brazil!!!) and this was the best game ever. Happy for her! pic.twitter.com/qE2mOlG1fE

— best of paul mescal (@paulmescalfiles) November 19, 2024