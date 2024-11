Severance : Ben Stiller donne des précisions inédites sur la saison 2 (SPOILERS)

Dans un entretien avec le site américain Collider, Ben Stiller s’est exprimé sur la saison 2 de «Severance», qui sera lancée le 17 janvier prochain sur Apple TV+. Il a également confirmé travailler sur une potentielle saison 3.

Une excellente nouvelle. Après trois ans d’attente, les fans de «Severance» se préparent à découvrir la suite des aventures de Mark, Dylan, Irving et Helly, dans une saison 2 qui sera lancée le 17 janvier prochain sur Apple TV+. Un deuxième chapitre qui permettra d’en apprendre plus sur la dissociation, et les conséquences de la rupture qui a eu lieu entre leurs «exters» et leurs «inters» à la fin de la saison 1, révèle Ben Stiller, le réalisateur de la série, dans un entretien avec le site américain Collider.

«Nous avons ouvert le monde aux ‘inters’ qui ont découvert ce qui se passait à l’extérieur, donc nous avons pris la responsabilité de poursuivre cette histoire, d’augmenter les enjeux et de vraiment approfondir ces relations dans la situation unique à laquelle Mark doit faire face entre son ‘inter’ et son ‘exter’», explique-t-il.

«La saison 1 était centrée sur Mark, et sa manière d’évoluer dans ce nouveau contexte, pour finalement avoir son ‘inter’ dans le monde extérieur, avec cette révélation concernant son épouse. Et c’est cela qu’on va poursuivre, car ce voyage a toujours été celui de Mark vers la connaissance de lui-même», ajoute-t-il.

Une saison 3 en développement ?

Ben Stiller a également confirmé travailler actuellement sur le développement d’une saison 3, qui n’a pas encore été commandée officiellement par Apple TV+. Il explique avoir conscience que le succès de la série impose une responsabilité vis-à-vis des fans dans le fait de «comprendre vraiment où cela nous mène».

Selon lui, lui et les auteurs ont une idée assez claire de l’évolution de l’histoire. «Cela devrait durer autant que nécessaire, et nous travaillons actuellement sur le développement d’une saison 3», indique-t-il.

Lancée en février 2022, «Severance» suit l’histoire de Mark qui, après le décès de sa femme dans un accident de la route, accepte de rejoindre Lumon Industries, une société de biotechnologie dont les salariés subissent une procédure médicale leur imposant un implant inséré dans leur boîte crânienne, permettant de dissocier leur personnalité entre leur vie personnelle et professionnelle. Chez eux, ils sont des «exters» et n’ont plus aucun souvenir de leur travail. Au travail, ils sont des «inters» et n’ont plus aucun souvenir de leur vie personnelle.