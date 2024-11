Drake accuse Universal Music et Spotify d'avoir artificiellement gonflé les statistiques d'un single de son grand rival Kendrick Lamar

Voici une nouvelle preuve que Drake et Kendrick Lamar ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le rappeur canadien a accusé Spotify et Universal Music d'avoir gonflé les chiffres du single de son ennemi Kendrick Lamar, «Not Like Us».

Le 4 mai 2024, le rappeur Kendrick Lamar sortait le single «Not Like Us». Un énorme succès dans lequel le Californien ne comptait pas ses piques à l'encontre d'une autre star du rap : Drake. Ce dernier conteste les chiffres atteints par le morceau et pointe du doigt une fraude.

Le rappeur canadien Drake ne croit pas aux statistiques atteintes par le morceau «Not Like Us» de son meilleur ennemi. Il a donc décidé d'agir par l'intermédiaire de sa compagnie Frozen Moments Company. La requête de «pré-action» créée par la société mentionne l'utilisation de robots, de pots-de-vin et d'autres techniques frauduleuses pour gonfler les chiffres du morceau.

Variety s'est procuré le document de Frozen Moments Company et a pu notamment lire que le morceau aurait bénéficié d'une «conduite destinée à gonfler artificiellement la popularité de "Not Like Us", notamment en accordant une licence à Spotify et des tarifs considérablement réduits et en utilisant des robots pour générer la fausse impression que la chanson était plus populaire qu'elle ne l'était en réalité.»

«Not Like Us» est l'un des quatre morceaux de Kendrick Lamar ayant atteint la première place au «Billboard Hot 100». Dans ce single, «Kendrick» accuse notamment Drake de pédophilie, mettant de l'huile sur le feu d'une relation déjà tendue.

Drake tells xQc to shut off The Weeknd’s music when it came on





“Switch this… We don’t listen to that”pic.twitter.com/orRhtFTWhm — FearBuck (@FearedBuck) November 25, 2024

Drake a également fait parler récemment de lui pour un autre contentieux, celui qui l'oppose à The Weeknd. Une autre star que Drake ne semble pas porter dans son coeur : lors d'un live avec xQc, il a tout simplement demandé à l'hôte de «changer de musique» parce que «nous n'écoutons pas de cela».