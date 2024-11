«Je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas de rôle qui ne sont pas des rom-coms» : la décision risquée de Matthew McConaughey pour changer le cours de sa carrière

Dans une interview accordée au joueur de tennis professionnel Nick Kyrgios, l'acteur américain Matthew McConaughey a expliqué comment il s'était détaché de son étiquette d'acteur de comédie romantique.

Matthew McConaughey a longtemps été cantonné à des rôles dans des rom-coms, les comédies romantiques. Pour s'en extirper, il a décidé de prendre une décision ferme, en accord avec son ex-femme.

Après avoir tourné dans de nombreuses comédies du genre, comme «Un mariage trop parfait» (2001), «Comment se faire larguer en dix leçons» (2003), «Playboy à saisir» (2006), ou «L'Amour de l'or» (2008), Matthew McConaughey a souhaité rompre avec cette étiquette d'acteur «léger». Pour ce faire, il a décidé de déménager au Texas jusqu'à ce qu'Hollywood lui offre un rôle différent.

«Je fais des Conne..... et tout ça parce que j'ai dit oui à trop de choses»

Il a expliqué au micro de Nick Kyrgios pourquoi il avait procédé de la sorte : «Ecoute, le diable se cache dans les oui infinis, pas dans les non ! "Non" est aussi important, voire même plus. Particulièrement quand tu as un certain niveau de réussite et d'influence. "Non" devient plus important que "oui". Parce que, on peut tous regarder autour de nous et voir le fait qu'on s'est laissé aller en se disant "je fais des conne.... et tout ça parce que j'ai dit oui à trop de choses".»

Celui qui a notamment reçu un oscar pour sa performance dans «Dallas Buyers Club» (2014) continue en expliquant sa conduite : «Quand je réussissais dans les rom-com et que j'étais le "gars des rom-com", c'était mon truc et j'aimais ça. J'étais bien payé et ça fonctionnait. J'étais tellement bon dans ce truc que tout ce qui en sortait, comme les drames et les choses que je voulais faire, disaient "non, non, non. Non, McConaughey. Tu devrais rester à ta place." Donc comme je ne pouvais pas faire ce que je voulais, j'ai arrêté de faire ce que je faisais. Et j'ai déménagé au Texas, dans un ranch.»

Enseignant, chauffeur de transport ou guide de vie sauvage ?

Sans langue de bois, Matthew McConaughey avoue avoir douté et avoir craint le pire pour sa carrière : «je me disais que j'allais enseigner dans des lycées, que je devrais apprendre à devenir chauffeur, que j'allais finir guide de vie sauvage. Je me suis retiré d'Hollywood, je me suis retiré de ma ligne directrice, celle que Hollywood me disait de ne pas quitter. Je pensais que l'industrie me dirait "Eh bien, va te faire !" C'était terrifiant, les jours étaient longs, j'ai connu le sens de l'insignifiance. Mais je m'étais convaincu que c'était ce que je devais faire donc je n'allais pas lâcher. Mais ça faisait peur parce que je ne savais pas si j'allais quitter ce désert.»

Finalement, l'idée de l'acteur s'est avérée payante et nombreux sont les réalisateurs à avoir sollicité ses services pour des films aux antipodes de ses premières comédies romantiques. Il se félicite donc de cette décision : «Cette décision a probablement été vue comme une idée rebelle contre Hollywood parce que ça a envoyé le signal "il ne bluffe vraiment pas". Et quand on voit quelqu'un qui ne bluffe pas, on peut y voir quelque chose de séduisant. C'est ce qui a fait que Hollywood s'est dit "vous savez quoi ? Il représente une nouvelle idée. C'est la bonne idée."»