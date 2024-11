Les Gouttes de Dieu : la série d'Apple TV+ primée aux International Emmy Awards

La fiction americano-franco-japonaise «Les Gouttes de Dieu» d'Apple TV+ a reçu le prix de la meilleure série dramatique lors de la 52e cérémonie des International Emmy Awards organisée à New York.

Une récompense prestigieuse. Lancée sur Apple TV+ en 2023, avant de faire un passage l’été dernier sur France 2, «Les Gouttes de Dieu» vient de remporter le prix de la meilleure série dramatique lors de la 52e cérémonie des International Emmy Awards qui se déroulait la nuit dernière, à New York.

Adaptation du manga écrit par Tadashi Agi et illustré par Shu Okimoto publié en France à partir de 2008 (ed. Glénat), déclinée en huit épisodes, cette fiction pilotée par Quoc Dang Tran (Marianne, Nox, Parallèles) plonge les téléspectateurs dans le monde de l’œnologie entre la France et le Japon.

L’histoire suit Camille, une jeune parisienne dont le père œnologue est l’auteur d’un guide réputé sur le vin. Quand ce dernier meurt au Japon, elle se rend à Tokyo pour la lecture du testament. Elle y découvre que son père possède, en plus de ses biens immobiliers, une des plus grandes collections de grands crus au monde. Mais pour prétendre à cet héritage, celle qui ne supporte pas l’alcool va devoir affronter un jeune et brillant œnologue Issei Tomine – que son père désigne comme son «fils spirituel» – au cours de trois tests de dégustation.

Une série sur la famille

«C'est une série qui parle de la famille, des liens, de la recherche d'identité, dans le monde du vin (...) qui est un monde à part entière», a confié la comédienne Fleur Geffrier, qui incarne Camille, à l'AFP. «Et tout ça mélangé avec deux pays qui s'entremêlent très bien, le Japon et la France, avec plusieurs langages. Ça parle de la vie, finalement», a-t-elle ajouté à propos de cette série dont la saison 2 est en développement.

À noter que d’autres productions françaises était en lice, sans qu’aucune ne remporte de pix, notamment la saison 3 de «HPI» avec Audrey Fleurot qui figurait dans la catégorie de la meilleure comédie, Sarah Giraudeau, nommée pour la meilleure actrice pour son rôle dans «Tout va bien», et Laurent Lafitte dans la catégorie du meilleur acteur pour son interprétation de Bernard Tapie dans la série de Netflix.

Omar Sy était également présent à New York pour remettre un prix d’honneur à Sidonie Dumas, la directrice générale de Gaumont. Il en a profité pour évoquer une éventuelle saison 4 de «Lupin». «Je vous garde encore un petit peu le suspense (...) je ne peux pas vous dire. Mais là, j'ai un peu dit», a-t-il lancé.