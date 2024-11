Les Gouttes de Dieu, saison 2 : casting, intrigue, date de sortie… Ce que l’on sait déjà

La première saison de la série americano-franco-japonaise «Les Gouttes de Dieu» d'Apple TV+ a, ce lundi, reçu le prix de la meilleure série dramatique aux International Emmy Awards. Voici ce que l’on sait déjà de la saison 2.

Un grand cru. Lancée sur Apple TV+ en 2023, avant de faire un passage sur France 2, la série «Les Gouttes de Dieu» a, ce lundi, remporté le prix de la meilleure série dramatique, lors de la 52e cérémonie des International Emmy Awards.

Drops of God has been awarded Best Drama Series at the International Emmy Awards. Cheers to the cast and crew! pic.twitter.com/3NtzAvHl3w — Apple TV (@AppleTV) November 26, 2024

Adaptée du manga japonais à succès de Tadashi Agi (publié en France à partir de 2008 aux éditions Glénat), la première saison des «Gouttes de Dieu» version série télévisée a été créée par Quoc Dang Tran («Marianne», «Parallels») et plonge les téléspectateurs dans le monde de l’œnologie.

L’histoire suit Camille, une jeune parisienne dont le père est un fameux œnologue auteur d’un guide réputé sur le vin. Quand ce dernier meurt au Japon, la jeune femme se rend à Tokyo pour la lecture du testament. Elle découvre que pour hériter de son père, elle doit se confronter à un test de dégustation particulièrement relevé. Si elle y échoue, c’est le jeune protégé de son père, Issei Tomine, qui sera désigné héritier.

«C'est une série qui parle de la famille, des liens, de la recherche d'identité, dans le monde du vin (...) qui est un monde à part entière», a confié la comédienne Fleur Geffrier, qui incarne Camille, à l'AFP. «Et tout ça mélangé avec deux pays qui s'entremêlent très bien, le Japon et la France, avec plusieurs langages. Ça parle de la vie, finalement», a-t-elle ajouté.

Les héros confrontés à un défi presque impossible

Apple TV+ a officiellement commandé la saison 2 des «Gouttes de Dieu», en mai dernier, soit un an après la diffusion de la première sur sa plate-forme.

Another round.







Saison Deux



Season Two pic.twitter.com/Arp9PM3whg — Apple TV (@AppleTV) May 21, 2024

Elle verra revenir Camille (Fleur Geffrier) et Issei (Tomohisa Yamashita). Les deux seront «une fois de plus confrontés à un défi presque impossible : découvrir l’origine du plus merveilleux vin du monde, un secret que même Alexandre Léger n’a pas réussi à percer. À travers une série d’épreuves et de tests, leur quête les conduira dans les coins les plus reculés du monde, les forcera à affronter leurs démons intérieurs et les changera à jamais.»

Les nouveaux épisodes seront dirigés par le réalisateur de la saison 1, Oded Ruskin, à qui l'on doit également «No Man's Land» et «Absentia». La date de diffusion n’a, à l’heure où nous écrivons ces lignes, pas encore été annoncée.