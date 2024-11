Lyle Menendez : son épouse confirme leur séparation, et assure que cela n'est pas dû à une relation extra-conjugale

Dans un message posté sur le compte Facebook de Lyle Menendez, son épouse Rebecca Sneed a confirmé leur séparation. Elle a tenu à préciser que cette décision n’avait pas été motivée par une histoire d’infidélité.

Une précision importante. L’épouse de Lyle Menendez, Rebecca Sneed, a récemment posté un message sur le compte Facebook de son mari pour confirmer qu’ils étaient tous les deux «séparés depuis un moment», mais qu’ils restaient «les meilleurs amis qui soient et une famille».

Marié depuis 2003, le couple se trouvait ces derniers temps au cœur de plusieurs rumeurs de tromperie, après la diffusion d’images montrant Lyle Menendez très proche de Milly Bucksey, une étudiante de 21 ans qui lui rend régulièrement visite en prison.

«Les amis ! Ce n'est PAS un scandale de tromperie. Lyle et moi sommes séparés depuis un moment maintenant, mais restons les meilleurs amis et une famille. Je continue à diriger ses pages Facebook, avec sa contribution, et je suis toujours engagée dans le combat durable pour la liberté de Lyle et Erik, comme cela a été si évident au fil des ans», écrit Rebecca Sneed.

Demande de libération

«Veuillez garder cette page comme celle du soutien aux survivants d'abus que Lyle veut qu'elle soit. Je vais continuer à vous tenir au courant de l'avancement de l'affaire parce que je crois que nous avons tous l'objectif commun de les voir marcher libres ! Je ne cesserai jamais de me battre pour eux. Merci de continuer à vous joindre à nous dans ce combat !», peut-on lire également.

Condamné avec son frère Erik pour le meurtre de leurs parents il y a 35 ans, Lyle Menendez était au cœur de la série télévisée «Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez», sur Netflix. Une fiction qui a permis de relancer l’affaire devant la justice, avec notamment une requête déposée par leurs avocats demandant au juge de prendre en considération les nouvelles preuves d’abus sexuels commis par leur père.

Lundi 25 novembre, le tribunal de Californie a repoussé en janvier 2025 la demande de libération des deux frères, actuellement emprisonnés sous le régime de la perpétuité incompressible.