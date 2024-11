«Slumdog Millionaire» : 16 ans après la sortie du film culte, une suite est en développement

Une suite du célèbre film «Slumdog Millionaire» pourrait prochainement voir le jour, alors qu'une comédie musicale est déjà en préparation.

Adapté du roman «Les Fabuleuses Aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire (Q&A)» de Vikas Swarup, «Slumdog Millionaire» a rapidement conquis le public lors de sa sortie en 2008, remportant notamment huit Oscars. Près de deux décennies plus tard, une suite pourrait être en cours de préparation sous l'égide de la société de production Bridge7, selon les informations rapportées par Variety.

Fondée par la productrice Swati Shetty et l'ancien agent Grant Kessman, la société a acquis les droits de la suite du film, ainsi que les droits télévisuels, auprès de Celador, la société britannique qui avait en partie produit et financé le film culte. Les deux sociétés travailleront en collaboration sur ce projet de suite.

«Certaines histoires restent en mémoire bien après le générique, et «Slumdog Millionaire» en fait sans aucun doute partie. Son récit est universel, transcendant les frontières culturelles et géographiques, et il incarne le genre d’histoires que nous aimons – celles qui allient divertissement et expériences humaines profondes», ont déclaré Swati Shetty et Grant Kessman dans un communiqué.

Une comédie musicale en préparation

«Ce qui rend «Slumdog Millionaire» extraordinaire, ce n’est pas seulement son génie cinématographique – qui englobe la narration, la musique et ses distinctions remarquables – mais aussi la façon dont il a réuni des talents du monde entier pour former une équipe gagnante à l’échelle mondiale», ont-ils ajouté.

Réalisé par Danny Boyle, «Slumdog Millionaire» raconte l'histoire poignante de Jamal, un jeune homme issu d'un milieu défavorisé de 18 ans, dont la vie dans les bidonvilles de Mumbai lui permet de concourir dans la version indienne de «Qui veut gagner des millions ?». Ce film a marqué les débuts au cinéma de Dev Patel dans le rôle principal. Produit avec un modeste budget de 15 millions de dollars, le long métrage a engrangé plus de 378 millions de dollars au box-office mondial.

En plus de ses huit Oscars, le film a reçu quatre Golden Globes et sept BAFTA. La bande originale, composée par AR Rahman, a été également saluée, remportant plusieurs récompenses, notamment pour la célèbre chanson «Jai Ho».