«Zequin Theory» : après trois ans d'absence, Youssoupha sort une nouvelle chanson ce mardi

Reconnu comme l'un des meilleurs paroliers du rap français, le rappeur Youssoupha dévoile son nouveau morceau «Zequin Theory».

Un retour original. Après trois ans loin de la scène musicale, Youssoupha, le poète du rap français, a dévoilé son nouveau titre, intitulé «Zequin Theory», ce mardi.

Ce retour tant attendu se distingue par une approche inédite : Youssoupha n'apparaît pas dans son propre clip. À la place, c'est Zequin, un jeune talent de la scène rap française, qui occupe l'écran, interprétant le morceau en play-back. À travers ce titre, le musicien semble explorer le quotidien des jeunes confrontés aux défis du quartier, de l'alcool ou encore de la drogue, mais aspirant à un avenir meilleur.

Pour le titre, Youssoupha s'est inspiré des déclarations de Zequin à son égard, intégré à la fin de la chanson. «J'ai envie de citer une phrase de Youssouph qui dit : "Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence". En vrai de vrai, quand t'aimes pas un raclo, frérot, tu regardes pas ce qu'il est, tu ne penses pas à lui envoyer de messages. Tu veux juste pas le cala, t'as vu ? Alors que quand tu mets de la haine sur quelqu'un, c'est que d'une certaine manière, il y a de l'amour en vrai de vrai», explique le rappeur de 22 ans.

«Quand tu as été trahi, la première chose que t'éprouves, c'est de la tristesse, mais ensuite pour ne pas être en "zinda", recroquevillé sur toi-même, tu reconvertis ta tristesse en colère. C’est-à-dire qu'en vrai de vrai, la haine, c'est un sentiment qui est rattaché à l'amour parce que c'est déjà éprouver une émotion», a-t-il ajouté. Ainsi, « Zequin Theory» ne s'inscrit pas comme un featuring classique, mais comme une œuvre hybride où Zequin devient le porte-voix artistique de Youssoupha.