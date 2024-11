CINE+ OCS : le cinéma en fête pour célébrer la fin de l’année

En décembre, CINÉ+ OCS proposera le meilleur du cinéma récent et classique, pour célébrer en beauté les fêtes de fin d’année.

Fraîches pépites et films culte. En décembre et jusqu'au 5 janvier 2025, les chaînes CINE+ OCS – disponibles sur CANAL+ et myCANAL – proposeront une programmation qui aura tout pour ravir les fans de tous les âges, quel que soit leur genre de prédilection. L'idéal pour célébrer les fêtes de fin d’année avec des étoiles plein les yeux.

Qui dit Noël, dit enfants bien sûr, et sur CINE+ Family, c’est une avalanche de cadeaux qui attendra les bambins avec, pour n'en citer que quelques-uns, «Les As de la Jungle 2» (le 21), «Magadascar» 1, 2 et 3 et «Les Pingouins de Madagascar» (le 23), «Mission : Noël» (le 24), «L'Etoile de Noël» (le 24), «Royal Corgi» (le 25), «Scooby !» (le 26) ou encore «Ninja Turtles Teenage Years» (le 27).

Formidable occasion de se replonger dans la fameuse franchise - dans l’attente impatiente de découvrir le troisième et nouveau volet sur grand écran (le 5 février) - «Paddington» et «Paddington 2» s’inviteront les 14 et 15.

Enfants et parents pourront partager également ensemble, sur OCS le 21, l’intégrale de «Kung Fu Panda», dont le quatrième volet sera diffusé en première exclusivité.

des Cadeaux pour les grands

«Dream Scenario» avec Nicolas Cage (le 11 sur OCS), «Laroy», Grand Prix au Festival de Deauville (le 3), mais aussi «Les Trois Mousquetaires - Milady» (le 22 sur OCS), «Tranformers Rise of the Beasts» (le 24 sur OCS), «Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur» suivi de «Donjons et Dragons : L'honneur des Voleurs» (le 25 sur OCS) ou encore «Mission : Impossible - Dead Reckoning» (le 31), feront aussi partie des nombreux immanquables.

On recommande particulièrement aux amateurs de SF qui voudraient s'évader, loin, très loin, entre le foie gras et la dinde, de se rendre sur CINE+ Frisson, où les attendront notamment «Dune» et «Premier Contact» le 25 décembre, et «Blade Runner» (Director’s Cut) et «Blade Runner 2049» le 1er janvier.

Toujours sur la bien-nommée Frisson, les amoureux de l'horreur, on ne juge pas, auront droit à «La Maison du Mal» (le 2), «Saw X» (le 3), «Farang» (le 13) et «Scream VI» (le 30).

Pour les amateurs de grands sentiments et de drames familiaux émouvants - que les traditionnelles retrouvailles familiales des fêtes auront mis à fleur de peau - il faudra mettre le cap sur CINE+ Emotion les vendredis, où la thématique «We are Family» leur servira sur un plateau entre autres bijoux, «Toni en famille», «Le Premier jour du reste de ta vie», et «Un été à Osage County».

Si «Ça dérape», du nom de l'indispensable collection qui sera, plus qu'un réconfort, un secours en cas de fêtes qui partent en vrille, «#Pire Soirée» et «Very Bad Trip» 1, 2 et 3 auront les 21 et 28 de quoi rendre le sourire.

Même salle - car toujours sur CINE+ Emotion - mais autre ambiance... «Pour une Saint-Sylvestre avec Christian Grey», disons plus caliente, les trois opus de «50 Nuances», feront d'un coup monter le mercure le 31.

Les amoureux du cinéma d’auteur auront aussi leurs présents, avec sur CINE+ Festival : «Banel & Adama» de Ramata-Toulaye Sy (le 10), «Goutte d’or» de Clément Cogitore (le 12), «Les feuilles mortes» d’Aki Kaurismaki (le 23), et «The Son» de Florian Zeller (le 22).

A noter que les fans de séries seront eux aussi gâtés en décembre avec l'arrivée de «Joan», avec Sophie Turner («Game of Thrones»), qui sera proposée en première exclusivité sur OCS les jeudis à partir du 12.

Créée d’après l’histoire vraie de Joan Hannington, la série britannique suit les aventures d'une mère qui, après avoir fui un mari violent, s’était dans les années 1980 reconvertie en voleuse de bijoux de haut vol.