«Dexter : Original Sin» : la jeunesse du tueur se dévoile dans la bande-annonce

Paramount a dévoilé une bande-annonce de «Dexter : Original Sin», le prequel de la série culte, qui revient sur la jeunesse du tueur en série vengeur.

L'un des tueurs en série les plus célèbres de la télévision est de retour dans la bande-annonce de «Dexter : Original Sin». La série est un prequel de «Dexter», avec cette fois Patrick Gibson, acteur irlandais de 29 ans vu notamment dans «The OA» et «Shadow and Bone», pour jouer une version jeune du sombre héros. Michael C. Hall, qui avait été le premier à lui prêter ses traits dans la série originale de Showtime diffusée de 2006 à 2013 - est ici présent en voix-off, la voix intérieure du personnage racontant comment Dexter Morgan est devenu le tueur en série vengeur que le public suivait dans la série originale.

Dévoilée par Paramount ce mardi, la bande-annonce, tout comme la série, revient en effet sur les jeunes années du personnage, afin d’expliquer comment il a fini par devenir un expert ès éclaboussures de sang de la police scientifique de Miami, pour laquelle il résout des meurtres tout en commettant lui-même pendant son temps libre.

Official Poster for Dexter: Original Sin Season 1 Revealed – First Look at the Key Art! https://t.co/Wm9rLNKIl1#DexterOriginalSin #Dexter pic.twitter.com/qQn7kF2p9c — Dexter Daily (@DexterDaily) November 26, 2024

«Dexter : Original Sin» situe son action à Miami en 1991. «Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, Dexter doit apprendre à canaliser sa noirceur intérieure. Avec les conseils de son père, Harry (Christian Slater), il adopte un code conçu pour l'aider à trouver et à tuer les personnes qui méritent d'être éliminées de la société sans apparaître sur le radar des forces de l'ordre. C'est un défi particulier pour le jeune Dexter, alors qu'il entame un stage de médecine légale au sein du département de police métropolitaine de Miami».

Un pont entre les séries dérivées

Des scènes de la bande-annonce d'«Original Sin» rappellent la fin de «Dexter : New Blood», autre série dérivée de «Dexter». Attention spoilers. On y voit Dexter (Michal C. Hall), après avoir été abattu par son fils Harrison (Jack Alcott). Une autre scène montre qu'il a été emmené aux urgences et que c'est à ce moment-là que sa vie défile devant ses yeux… Celle que nous donnera à voir justement «Original Sin». A ce propos, la deuxième saison de «New Blood» ayant été renommée «Resurrection» pour la saison 2, il y aurait donc lieu de croire qu’il a survécu…

Outre Patrick Gibson dans la peau de Dexter et Christian Slater dans celui de son père, la série «Original Sin» met également en vedette Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, Sarah Michelle Gellar et Patrick Dempsey.

«Dexter : Original Sin» sera diffusée le 13 décembre sur Paramount+ avec la chaîne américaine Showtime (qui la diffusera à partir du 15 décembre).