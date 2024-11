«Je buvais trop à la fin de la saison 7» : Patrick J. Adams révèle que la dépression et l'alcoolisme ont conduit à son départ de la série «Suits»

Patrick J. Adams a révélé qu'il traversait une période de dépression et d'excès d'alcool lorsqu'il a quitté la célèbre série «Suits».

Alors que la chaîne NBC s'apprête à lancer le spin-off de la série à succès «Suits» le 23 février 2025, Patrick J. Adams, qui a incarné Mike Ross dans le feuilleton, s'est confié sur les raisons de son départ dans le podcast «Dinner's on Me». «Je ne prenais pas soin de ma santé mentale et je buvais trop à la fin de la saison 7. Je vivais une vie désordonnée, assez misérable, [et] je dirais, assez déprimée. Je n'avais pas les outils pour faire face à cette dépression autrement qu'en dépensant de l'argent ou en buvant. Je ne savais pas comment en parler», a expliqué le comédien.

En 2018, il avait annoncé son départ de la série pour se consacrer à sa vie personnelle et à son mariage avec la star de «Pretty Little Liars», Troian Bellisario, en 2016. Ils ont accueilli leur fille aînée, Aurora, deux ans plus tard, suivie d'une autre fille, Elliot Rowena, en 2021. «J'essayais encore de vivre comme un jeune homme de 25 ans, ce qui affectait mon mariage et me rendait absent en tant que père. J'ai compris que je devais arrêter de boire pour être le père que je voulais être. C'est la meilleure décision que j'aie prise pour moi-même», a-t-il ajouté.

Gabriel Macht reprend son rôle dans la série dérivée

Patrick J. Adams a également admis avoir parfois douté de son choix : «La seule raison pour laquelle je restais était… l’argent. Je ne savais qu’offrir d’autre. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je pense à l’argent que [Gabriel Macht] a gagné ces deux dernières années, mais je n’ai jamais regretté cette décision une seule seconde. C’était la bonne décision pour mon mariage… Il était temps».

«Suits», diffusé de 2011 à 2019, suivait une équipe d'avocats d'entreprise de renom. La série a connu un regain d'intérêt l'année dernière, donnant naissance à la prochaine série dérivée «Suits : LA». Gabriel Macht, qui incarne Harvey Specter, reprendra notamment son rôle.

De son côté, Patrick J. Adams sera prochainement à l'affiche de la mini-série «Lockerbie» et de la suite très attendue de «Yellowstone», «The Madison».