«L'affaire des viols de Pelicot : une ville en procès» : un documentaire sur l'affaire de Mazan diffusé au Royaume-Uni le 11 décembre

Le procès des viols de Mazan, qui a choqué le monde entier, sera le sujet d'un documentaire britannique diffusé le mois prochain.

La chaîne britannique Channel 5 diffusera le 11 décembre prochain un documentaire sur l'affaire des viols de Mazan, selon The Hollywood Reporter. Intitulé «L'affaire des viols de Pelicot : une ville en procès», ce programme dresse le portrait de Gisèle Pelicot, désormais âgée de 72 ans, droguée aux anxiolytiques par son ex-mari, Dominique Pelicot, qui l'a livrée à des dizaines d'hommes recrutés en ligne entre 2011 et 2020, principalement à Mazan (Vaucluse), pour la violer.

Le documentaire explore les répercussions psychologiques, juridiques et culturelles de cette affaire. Parmi les extraits présentés figurent des interviews, dont celle d'un violeur présumé, dont l'identité rest restée secrète. «Grâce à notre expérience en matière d’actualité et à la souplesse de nos équipes de production, ITN Productions est particulièrement bien placée pour produire un documentaire rigoureux et détaillé qui retrace l’impact de ces crimes troublants au fur et à mesure du procès», a déclaré Ian Rumsey, directeur général des contenus d’ITN, chargé de la production du documentaire.

Le procès, qui a choqué l'opinion publique mondiale, a fait de Gisèle Pelicot une figure féministe emblématique, après sa décision de renoncer à son anonymat, pour que les crimes de son mari soient jugés publiquement au tribunal d'Avignon.

Le parquet a requis une peine maximale de 20 ans de prison pour l'accusé principal, tandis que des peines de 4 à 20 ans de réclusion criminelle ont été demandées pour les 51 autres accusés.