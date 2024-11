«Ma Meilleure Ennemie» : Stromae et Pomme battent le record d'écoutes pour une chanson francophone sur Spotify

Quelques jours après la sortie de leur single (23 novembre), Stromae et Pomme font tomber les records. Le morceau, qui fait partie de la bande originale de la série Netflix Arcane, est la chanson francophone la plus écoutée de l'histoire après ses 24 premières heures sur Spotify.

Un retour triomphal. Stromae, qui était en retrait de la scène depuis plusieurs mois, surclasse un record francophone pour son retour aux affaires. Sa dernière oeuvre, «Ma Meilleure Ennemie», n'en finit pas de séduire.

Habitué aux succès, Stromae ne déroge pas à la règle avec ce featuring enregistré avec la chanteuse Pomme, qui explose les compteurs des plates-formes d'écoutes. Le titre se place en première position sur Spotify en nombre d'écoutes sur la première journée de diffusion pour une chanson francophone.

Stromae et Pomme battent le record du morceau francophone le plus streamé de l’histoire en 24h sur Spotify !





Plus impressionnant encore, le musicien belge enregistre plus de trois fois plus d'écoutes que le précédent détenteur du record : le groupe PNL, avec son morceau «Au DD». A l'époque, les deux frères avaient réalisé un démarrage historique.

Logiquement, le titre occupe la première place en France mais se distingue également par sa huitième place au classement mondial. C'est la première fois que Stromae place l'un de ses morceaux dans le top 10 mondial. Un succès qui s'appuie forcément sur celui de la série animée Arcane, dont «Ma Meilleure Ennemie» fait office de bande originale de la saison 2. Un succès de plus pour la création francophone, puisque la série steampunk s'appuie sur un studio d'animation français baptisé Fortiche.