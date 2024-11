Mort de Jim Abrahams : «Y a-t-il», «Hot Shots», «Top Secret !»... 5 scènes culte que l'on doit au réalisateur

Jim Abrahams s'est éteint ce 26 novembre, à l'âge de 80 ans. Le réalisateur américain a apporté une contribution unique en son genre à la comédie au cinéma, et on lui doit notamment plusieurs scènes culte, issues de ces films à succès de la série «Y a-t-il», «Hot Shots» ou encore «Top Secret». En voici cinq.

Jim Abrahams a réalisé plusieurs des films les plus populaires des années 1980 et 1990, notamment associé aux frères Zucker (sous l'acronyme ZAZ). Grâce à un humour qui osait tout, il a révolutionné le genre de la comédie et permis à plusieurs acteurs de se faire un nom. Quelques extraits de ses longs métrages les plus culte sont passés à la postérité.

«Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» (1980)

Un classique du cinéma américain. L'un des premiers d'un genre nouveau, une comédie parodique déjantée des films catastrophe qui envahissent les salles de cinéma de l'époque. On ne compte plus les scènes mémorables que contient le film, un sommet de l'humour potache et absurde. Mais celle qui se moque de La fièvre du samedi soir avec John Travolta, avec le célèbre Stayin' Alive des Bee Gees en toile de fond, figure au panthéon de la parodie.

«Top Secret !» (1984)

Dans «Top Secret !», l'une des scènes les plus mémorables est celle de la fusillade.

Les plans sur les jambes des acteurs qui aboutissent sur des claquettes, la vitre imbrisable, le personnage qui tire une cigarette à la bouche (qui utilise un canon !), tant de détails drôles qui rendent ces deux minutes particulièrement savoureuses.

«Hot Shots !» (1991)

En 1991, Jim Abrahams va encore plus loin dans l'absurde dans une scène de combat complètement folle. On y retrouve de nombreux codes des scènes classiques d'action qui cartonnent au box-office (utilisations d'armes à feu, combat au corps à corps), mais celles-ci sont toujours détournées pour notre plus grand plaisir.

Une balle substituée à un gant de boxe, une banane plutôt qu'un couteau ou encore un poulet à la place d'une flèche, la créativité du réalisateur était sans limite.

«Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?» (1986)

Un autre classique de la comédie américaine. Judge Reinhold et Bill Pullman se font face et convoitent le même sac. Déguisé en clown, Judge Reinhold, dans le rôle de Ken Kessler, se fait braquer par Bill Pullman (Earl Mott, dans le film). Un dialogue qui donne lieu à des répliques mythiques comme «Que fais-tu ? Je te braque !», «Cela pourrait bien être l'individu le plus stupide de la Terre... Peut-être qu'on devrait l'abattre !» ou encore «Donne le sac à Bozo !»

«Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» (1988)

Le premier film d'une saga très populaire. Plus de 600.000 personnes se sont rendus en salle en France pour voir ce long-métrage de Jim Abrahams. Une nouvelle fois, le réalisateur met en lumière le génie d'acteur de Leslie Nielsen, dans la peau du lieutenant Frank Drebin, qui tente de soudoyer un guetteur du port pour son enquête. Après l'avoir payé pour obtenir des informations, celui-ci souhaite à son tour en savoir plus sur l'enquête de police et paye le lieutenant. Un échange improbable qui fait mouche.

Les amateurs de cinéma les plus pointus auront remarqué que cette scène est un remake, pratiquement mot pour mot entre les même acteurs, d'un autre film réalisé par Jim Abrahams : «Police Squad» (1982). Un clin d'oeil avoué dans le film par la phrase «oh, je me souviens de vous, Drebin !»