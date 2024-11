«Desperate Housewives» : bientôt un prequel en préparation ?

Le créateur de «Desperate Housewives», Marc Cherry, affirme qu'il a suffisamment d'idées pour donner naissance à une série dérivée.

Il se dit prêt à faire revivre Wisteria Lane. Le showrunner de la série «Desperate Housewives», Marc Cherry, a confié son envie de travailler sur un prequel qui se déroulerait dans les années 1960.

«J’aurais probablement voulu concrétiser cette idée dans une décennie antérieure», a déclaré Marc Cherry au magazine People, confiant que des dizaines de milliers de personnes le supplient de faire un reboot depuis la fin de la série avec Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross et Eva Longoria.

«Parce que le personnage qui me manque le plus en écrivant en fait c’est Wisteria Lane, a-t-il dit. C’était le terrain de jeu le plus amusant que quiconque ait jamais eu dans l’histoire de la télévision, parce que nous possédions toute la rue.»

Une bonne raison pour le faire

Le scénariste projette de concrétiser son envie. «Si vous faites un reboot, vous devez avoir une très bonne raison artistique pour le faire», a-t-il déclaré. «Et à un moment donné, je m'assiérai avec quelqu'un et je dirai : ‘Ok, parlons de savoir s'il y a une raison suffisamment bonne pour le faire.’»

«Desperate Housewives» d'ABC a duré huit saisons de 2004 à 2012, et avait remporté plusieurs Emmy Awards.

Auscultation grinçante de l'American way of life, la série suivait les histoires d'un groupe de voisines vivant à Wisteria Lane, une rue en apparence tranquille de la ville fictive de Fairview. Le suicide d'une de leurs amies brise un jour subitement l'apparent bonheur du quartier, où derrière les façades proprettes, se cachent en réalité névroses et sombres secrets.