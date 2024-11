«Julia a pensé que c'était une très mauvaise idée» : le scénariste de «Coup de foudre à Notting Hill» révèle pourquoi Julia Roberts a refusé la suite du film culte

Selon le scénariste Richard Curtis, la suite de «Coup de foudre à Notting Hill» n'a jamais vu le jour, en partie à cause des réticences de Julia Roberts.

«Coup de foudre à Notting Hill», qui mettait en scène une histoire d'amour entre Julia Roberts et Hugh Grant, a été un succès dès sa sortie au cinéma, en 1999. Naturellement, beaucoup de fans ont espéré une suite. Cependant, le scénariste Richard Curtis a récemment confié à IndieWire que la comédienne n'était pas emballée par le scénario.

Interrogé sur l'éventualité de réaliser des suites à ses films cultes, l'auteur a répondu : «Je ne pense pas. J'ai réalisé plusieurs mini-suites pour le Red Nose Day et Comic Relief, comme avec «Love Actually», et cela m'a suffi ». En 2013, près d'une décennie après la sortie de «Love Actually», Richard Curtis avait réuni le casting pour un court métrage destiné à cet événement caritatif, qui lutte contre la pauvreté à travers le monde.

Cependant, une tentative d'écrire une suite à «Coup de foudre à Notting Hill» n'a pas convaincu Julia Roberts. Le scénariste a expliqué : [Les personnages] allaient divorcer, et Julia [Roberts] a pensé que c'était une très mauvaise idée».

Hugh Grant favorable à «un divorce hideux»

La comédie romantique suit notamment l'histoire de la célèbre actrice Anna Scott, qui tombe amoureuse de William Thacker, propriétaire d'une librairie du quartier de Londres. Cependant, la fascination des paparazzis pour elle complique leur relation.

Contrairement à sa co-star, Hugh Grant partageait une vision similaire à celle de Richard Curtis. En 2020, l'acteur avait déclaré à Collider qu’il imaginait que leurs personnages allaient vivre le «divorce le plus horrible imaginable, avec des avocats très chers et désagréables».

Lors d'une séance de questions-réponses avec le compte X de la chaîne HBO, il avait même ajouté qu'une suite pourrait explorer «le divorce hideux, avec des enfants impliqués dans un tiraillement amoureux, et des séquelles émotionnelles permanentes». «J'adorerais faire ce film», a-t-il conclu.