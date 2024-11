«Kraven The Hunter» : avant même la sortie du film, Aaron Taylor-Johnson avoue que «ce serait un plaisir de l'interpréter à nouveau»

Aaron Taylor-Johnson est à l'affiche d'un des films les plus attendus de cette fin d'année : «Kraven The Hunter». Ce film de superhéros Marvel se concentre sur un personnage encore méconnu du grand public. Aaron Taylor-Johnson l'annonce : on aura hâte de voir la suite.

Au micro de Jake's Take, Aaron Taylor-Johnson a livré tous les secrets du tournage du film «Kraven The Hunter», en salles à partir du 18 décembre prochain.

L'acteur de 34 ans explique : «"Kraven The Hunter" est un film sur lequel nous avons travaillé les trois dernières années et que je suis très fier et très excité de partager avec public. Pour ce personnage, on ne s'est vraiment pas retenu. L'action dans ce film est absolument incroyable. L'équipe avec laquelle j'ai travaillé est exceptionnelle.» L'acteur britannique en a d'ailleurs profité pour glisser un mot sur Russell Crowe, autre figure très attendue de ce long métrage : «Russell Crowe est meilleur que jamais. C'est une performance XXL de Russell Crowe dans notre film», a-t-il avoué avec fierté.

Parlant plus précisémment de son rôle dans le film, Aaron Taylor-Johnson a expliqué toute son implication dans le projet : «On a vraiment tout donné. C'était un rôle très exigeant d'un point de vue physique et de la discipline. Je voulais faire de ce film quelque chose de vrai et d'authentique et c'est ce qu'on a finalement obtenu.»

«Il serait vraiment intéressant de le voir se frotter à d'autres superhéros»

Enfin, il s'est penché plus longuement sur son personnage, «Kraven The Hunter», dont on sait qu'il a failli apparaître à l'écran à plusieurs reprises au sein de la franchise «Spiderman», notamment dans le troisième volet avec Tom Holland. Pour lui, ce film permet «de construire ce personnage à partir de rien». Il promet : «si vous venez voir ce film, je vous garantis que vous ne serez pas déçu et vous aurez une compréhension plus profonde de Sergei Kravinoff (vrai nom de Kraven The Hunter) et la raison pour laquelle il devient Kraven The Hunter. La manière dont on utilise l'action et la manière dont il évolue physiquement est tellement particulière qu'il serait vraiment intéressant de le voir se frotter à d'autres superhéros, comme dans les Comics.»

Pour comprendre son rôle, celui qui a également joué dans les films «Kick-Ass» ou encore «The Fall Guy» (2024) a remonté le temps : «je suis parti de son dernier combat, où il s'oppose à des démons très puissants et je me suis demandé comment il en était arrivé là. Dans le film, on vous livre toute cette histoire préliminaire, qui fait ce personnage. Donc venez voir ce film, qui a de nombreux rebondissements. Tel que ça se termine, ce serait un plaisir de l'interpréter à nouveau». Une très belle manière de persuader le public de se rendre en salles, à partir du 18 décembre.