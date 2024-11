Miss France 2025 : découvrez les photos des 30 candidates

Le concours Miss France 2025 se tiendra le samedi 14 décembre prochain au Futuroscope. Elles seront 30 à tenter de décrocher la prestigieuse couronne. Voici les candidates qui défendront les couleurs de leur région lors du grand rendez-vous national.

Miss Aquitaine - laura-Marie Marque Brugerolle, 25 ans

Laura-Marie Marque Brugerolle, 25 ans, a décroché la couronne de Miss Aquitaine le 6 octobre dernier, après avoir été sacrée Miss Biganos-Porte du Bassin un peu plus tôt dans l'année. Mannequin, la jeune femme originaire du bassin d'Arcachon vient d'obtenir son diplôme de chirurgien dentiste, comme elle l'a expliqué lors de son discours de présentation à l'occasion de l'élection Miss Aquitaine. Elle s'est définie comme «très spontanée et toujours prête à relever de nouveaux défis». Déterminée, la jeune femme espère représenter au mieux sa région lors du concours Miss France, et «pourquoi pas revenir avec la couronne. Ce serait tout naturelle pour une dentiste, non ?», avait-elle d'ailleurs noté dans son discours.

Miss Alsace - iSABELLA hERBERT, 20 ANS

Franco-colombienne de 20 ans, Isabella Hebert, a été élue Miss Alsace mi-septembre, après être arrivée première dauphine du concours il y a deux ans. De père alsacien et de mère colombienne, la jeune femme, domiciliée à Mundolsheim, est vue par ses proches comme «une personne drôle, dynamique et qui fonce dans tout ce qu’elle entreprend», avait confié l'étudiante en 2022. Après un double cursus franco-espagnol, elle est actuellement en BTS communication, selon France Bleu.

Miss Auvergne - romane Agostinho, 27 ans

Originaire de Beaumont, dans le Puy-de-Dôme, Romane Agostinho, 27 ans, est ostéopathe animalière. Elue Miss Auvergne le 8 septembre dernier, la jeune femme participait pour la seconde fois à ce concours. En 2022, elle avait décroché le titre de première dauphine, comme le rapporte la Montagne. Titulaire d'un bac S et d'une licence en biologie, elle a ensuite passé le concours d'ostéopathe animalière, profession qu'elle exerce aujourd'hui dans sa région natale et à Paris.

Miss Bourgogne - Clara Diry, 21 ans

A 21 ans, Clara Diry représentera la Bourgogne le 14 décembre prochain. Une histoire de famille chez les Diry, puisqu’elle a décroché la couronne de miss Bourgogne cinq ans après sa grande sœur, Sophie Diry, arrivée troisième dauphine au concours miss France en 2020. Coachée par son aînée, la jeune fille titulaire d’une licence en management international, compte poursuivre ses études en master pour devenir directrice marketing dans le luxe. Originaire de Saône et Loire, elle souhaite faire de la «lutte pour l’accès à l’éducation pour tous» une priorité.

Miss Bretagne - marie castel, 20 ans

La Finisterienne Marie Castel représentera la Bretagne au concours Miss France. Originaire du village de Pleybert-Christ, la jeune femme de 20 ans est actuellement étudiante à Quimper. En alternance en communication, elle est en troisième année de techniques de commercialisation et entend bien poursuivre ses études, comme elle l'a déclaré à Ouest France. Sportive, elle soutient l'association La vie en rose, qui milite contre la sédentarisation des jeunes et fait la promotion du sport.

Miss Centre-Val de Loire - Tiffany Haie, 18 ans

Du haut de ses 18 ans, Tiffany Haie défendra en décembre prochain sa région Centre-Val de Loire. Elève en première année d'école d'infirmière, la jeune femme, qui vit à Rouvres, avait décroché en mars dernier le titre de Miss Eure-et-Loir à seulement 17 ans, alors qu'elle était encore au lycée en classe de terminale, en section science en technologie de la santé et du social, selon la presse locale.

Miss Champagne-Ardenne - Louison Thevenin, 23 ans

A 23 ans, Louison Thevenin représentera la Champagne-Ardenne en décembre prochain. Actuellement en deuxième année de master en droit fiscal, elle prépare en parallèle l’examen du barreau, afin de devenir avocate. Compétitrice dans l’âme, la jeune femme originaire de l’Aube a participé à plusieurs finales de concours d’éloquence. Sportive, du haut de son mètre 85, elle a joué au basket à haut niveau. C’est après un pari avec son père en 2019, qu’elle a décidé de se lancer dans les concours de beauté, a-t-elle confié à L’Union.

Miss Corse - Stella Vangioni, 27 ans

Stella Vangioni, 27 ans, a plus d'une corde à son arc. Elue Miss Corse en juillet dernier, elle cumule les casquettes. Mannequin, la jeune femme originaire de Bastia, est également créatrice de mode et a sa propre marque de maillots de bain éco-responsables Umana Swimwear. Sans compter qu'elle est également comédienne et a participé à la série «The Serpent Queen» et a joué dans le film «Outrage», avec Julie Gayet.

Miss Côte d’Azur - Lilou Emeline Artuso, 21 ans

Étudiante en Master de stratégie digitale, Lilou Emeline-Artuso est originaire de Mandelieu-la-Napoule. Âgée de 21 ans, la jeune femme, qui officie également comme mannequin, se prépare à devenir «cheffe de projet dans le secteur de la mode». Curieuse de tout, cette sportive adepte de basket, souhaite représenter sa région avec «dignité, enthousiasme et détermination».

Miss Franche-Comté - Manon Le Maou, 28 ans

Gendarme depuis huit ans, Manon Le Maou, 28 ans, met pour un temps son métier entre parenthèse. Après avoir demandé une disponibilité professionnelle pour tenter le concours de miss Franche-Comté, cette période va se prolonger encore un peu. Celle qui a choisi ce métier car il lui «permet de venir en aide aux personnes dans le besoin», a exercé en Alsace, en Ile-de-France et en Corse. C’est après un accident en service - sa voiture a été percutée par un autre véhicule - qu’elle a décidé de participer au concours, note le journal professionnel L’essor de la gendarmerie. Bénévole pour la SPA, elle est passionnée par les animaux, rapporte de son côté France 3 Régions.

Miss Guadeloupe - Moïra André, 27 ans

Inscrite à son insu au concours de Miss Guadeloupe par des amies, Moïra André est originaire des Saintes, plus précisément de Terre-de-Bas. Titulaire d’un master en e-commerce, la candidate de 27 ans est déjà en poste. Elle exerce le métier de conseillère numérique pour le département de la Guadeloupe. C’est donc tout naturellement qu’elle défendra une cause peu connue : l’illectronisme, à savoir ces adultes qui rencontrent des difficultés à se servir des outils électroniques, a-t-elle expliqué à France Antilles.

Miss Guyane - Jade Fansonna, 22 ans

Après être arrivée en 2023 première dauphine de l’élection Miss Guyane, Jade Fansonna, 22 ans, a retenté sa chance cette année et décroché la couronne qui lui ouvre les portes du concours Miss France. Originaire de Matouru, cette jeune femme déterminée souhaite devenir institutrice. Elle est engagée dans des projets qui facilitent l’accès à l’éducation des jeunes en Guyane. Sportive, adepte de danse et de musique, elle entend mettre en avant «la beauté et la richesse» de la Guyane, comme elle l’a confié à France Guyane.

Miss Ile-de-France - Julie Dupont, 26 ans

Arrivée première dauphine du concours Miss Hauts-de-Seine en juin dernier, Julie Dupont a été élue samedi 12 octobre Miss Ile-de France, décrochant son ticket pour les Miss France. Journaliste cadreuse monteuse, la jeune femme de 26 ans travaille pour Webedia. Originaire de Puteaux, elle a notamment étudié deux ans au Montgomery College en Télévision et Radio à Washington DC. Passionnée et investie, elle a pour devise une phrase empruntée à Michelle Obama : «La seule limite à la réussite, c’est l’ampleur de ses rêves et la volonté de faire en sorte qu’ils se réalisent», avait noté la jeune femme dans son portrait, réalisé à l’occasion de Miss Hauts-de-Seine. Elle souhaite par ailleurs défendre «la diversité dans les médias», avait-elle expliqué dans son discours de présentation, précisant «n’avoir pas toujours été à l’aise avec (son) afro» lorsqu’elle était enfant et qu’elle «aurait adoré voir une femme qui lui ressemble dans ce milieu».

Miss Languedoc - Jade Benazech, 18 ans

Actuellement en étude d’infirmière, Jade Benazech, 18 ans, n’a pas froid aux yeux et rêve d’exercer cette profession en bloc opératoire. La jeune femme est originaire de l’Aude. Sportive et naturelle, elle pratique le handball depuis plusieurs années et compte bien s’appuyer sur sa joie de vivre, sa qualité principale selon elle, pour séduire le jury.

Miss Lorraine - Assia Roosz-Tomenti, 25 ans

A 25 ans, Assia Roosz-Tomenti a déjà un riche parcours. La jeune femme originaire de Meurthe-et-Moselle travaille dans deux secteurs d’activités. Elle est à la fois agent immobilier mais aussi entrepreneuse, puisqu’elle a monté son entreprise de services à la personne. Du haut de son mètre 86, elle est l’une des candidates les plus grandes du concours. Une grande taille dont elle a souffert plus jeune mais qu’elle a décidé de mettre en avant pour le concours.

Miss Limousin - Emma Grégoire, 23 ans

Actuellement en 5ème année de pharmacie, Emma Grégoire, 23 ans, défendra les couleurs de la Lorraine au concours miss France. Corrézienne d’origine mauricienne, la jeune femme est boursière de la Fondation Francis Bouygues, qui accompagne des bacheliers méritants confrontés à des difficultés financières dans la réalisation de leurs études supérieures. Elle est également amatrice d’art et fière de ses origines comme le laisse entrevoir ses réseaux sociaux. Elle espère mettre sa médiatisation au service de la «prévention dans le domaine de l’addictologie» a-t-elle confié à «La Montagne».

Miss Martinique - Angélique Angarni-Filopon, 32 ans

C'est la doyenne de cette édition. Hôtesse de l’air de 32 ans, Angélique Angarni-Filopon représentera la Martinique en décembre prochain. C’est la seconde fois que la trentenaire participait au concours de Miss Martinique. Il y a plus de dix ans, en 2011, elle avait été sacrée première dauphine, manquant de peu la première place.

Miss Mayotte - Zaya Toumbou, 20 ans

Mayotte sera représentée par Zaya Toumbou, 20 ans. Très fière de ses origines, la jeune femme entend faire rayonner la culture de son île. Étudiante en troisième année de licence de sciences de l’information et de la communication, elle pourra s’appuyer sur son cursus universitaire pour y parvenir et défendre la cause environnementale, qui lui tient particulièrement à cœur.

Miss Midi-Pyrénées - Olivia Sirena, 23 ans

Diplômée l’année dernière d’un bachelor en école de commerce, Olivia Sirena vit actuellement à Toulouse. Son diplôme obtenu, elle avait décidé de prendre une année sabbatique, a confié la jeune femme de 23 ans à La Dépêche. Sportive, elle pratique le basket depuis son enfance. Elle est également passionnée de voyages, et se décrit comme «très engagée et à l’écoute des autres».

Miss Nord-Pas-de-Calais - Sabah Aib, 18 ans

Étudiante en deuxième année de droit à Lille, Sabah Aib est originaire de Valenciennes où elle a grandi à partir de ses 5 ans. La jolie blonde qui aura 19 ans en décembre prochain, est d’origine algérienne par son papa et marocaine par sa maman, rapporte la Voix du Nord. Ne supportant pas les injustices, elle souhaiterait devenir avocate spécialisée dans le droit de la famille, comme elle l’a confié à nos confrères.

Miss Normandie - Lucile Lecellier, 26 ans

Originaire de Sainte-Cécile dans la Manche, Lucile Lecellier, 26 ans, défendra les couleurs de la Normandie à la fin de l’année. Engagée dans la protection de l’enfance, elle a obtenu en juillet dernier son diplôme d’éducatrice spécialisée. «Travailler dans le social c’est une vocation, c’est ma vocation», avait noté la manchoise sur Instagram, partageant une photo de son diplôme. Tout naturellement, la lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales arrive en tête des causes qu’elle compte défendre.

Miss Pays de la Loire - Mélissa Atta Bessiom, 25 ans

Mélissa Atta Bessiom, 25 ans, sacrée Miss Pays de la Loire fin septembre, a vu le jour à Londres. Née d’une maman angevine et d’un papa camerounais, elle a déjà un beau parcours, comme le note Ouest France. Cheffe de projet en intelligence artificielle chez Louis Vuitton depuis deux ans, elle est titulaire d’un Master de l’Institut Mînes Télécom. Et preuve qu'elle ne manque pas de leadership, elle a également été, par le passé, capitaine d’une équipe de volley, à Angers.

Miss Picardie - Marina Przadka, 25 ans

Dernière miss régionale à être connue, Marina Przadka, a décroché la couronne de Miss Picardie le 20 octobre dernier, après avoir remporté l’écharpe de Miss Oise en mai dernier. A 25 ans, elle est titulaire d’un master en business et management obtenu à l’ESSEC et travaille en tant que business développeur, aidant ainsi les entreprises à prospérer. Dépeinte par ses proches comme «souriante, empathique et sociable», cette habitante de Villers-Saint-Paul nourrit une véritable passion pour la danse, discipline qui lui a enseigné «la rigueur et la persévérance», explique-t-elle dans le portrait qu’elle a réalisé pour l’élection régionale. Déterminée, elle compte mettre le sujet de la santé mentale sur le devant de la scène.

Miss Poitou-Charente - Charlie Benard, 27 ans

A 27 ans, Charlie Benard est interne en médecine générale à l’hôpital d’Angoulême, sa ville d’origine. Elle pourrait bien marcher dans les pas d’une autre Miss France au parcours similaire, Marine Lorphelin, élue Miss France 2013 et devenue par la suite médecin.

Miss Provence - Mégane Bertaud, 24 ans

Elue Miss Saint-Raphaël cette année, puis Miss Provence en juillet, Mégane Bertaud, 24 ans, est assistante de gestion. Passionnée d’équitation et de danse, elle est amatrice de romance littéraire. Curieuse, elle a soif d’expérience, adore rire et faire rire son entourage. Elle est qualifiée par ses proches de personne «solaire et pétillante», comme elle l’explique dans sa vidéo de présentation, enregistrée à l’occasion du concours Miss Provence.

Miss Reunion - Marine Futol, 18 ans

Inscrite en première année de licence de droit, Marine Futol, 18 ans, représentera l’île de la Réunion. La jeune fille qui aspire à devenir douanière, reprendra ses études à l’issue de son règne de Miss. Comme toutes les candidates, elle a à cœur de défendre une cause. Ce sera le harcèlement scolaire, comme elle l’a confié à Réunion La 1ere, précisant avoir été elle-même victime de ces comportements lorsqu’elle était petite, en raison de son physique.

Miss Rhône-Alpes - Alexcia Couly, 22 ans

Comme Sylvie Tellier en son temps, Alexcia Couly, 22 ans, représentera la région Rhône-Alpes. A 22 ans, cette étudiante en ingénierie de biotechnologie originaire de Villeurbanne défendra une cause dans la droite ligne de ses études. La protection de l’environnement, notamment des océans mais aussi la recherche en biologie marine, figure tout en haut de ses priorités, comme elle l’a précisé à Lyon Femmes. Et pour accéder au titre de Miss France, elle se prépare au mieux pour mettre toutes les chances de son côté en décembre, avec un programme sportif mais aussi des cours de catwalk et de théâtre.

Miss Roussillon - Cassiopée Rimbaud, 21 ans

Originaire de Laroque-des-Albères, village du sud-est des Pyrénées orientales, Cassiopée Rimbaud, 21 ans, est étudiante en troisième année d'éducatrice spécialisée. Son crédo lors du concours miss Roussillon : «Rester soi-même et le plus naturel possible», avait expliqué la jeune femme dans sa vidéo de présentation, confiant par ailleurs «aimer apprendre et découvrir».

Miss Saint-Martin / Saint-Barthélémy - Sasha Bique, 19 ans

Née à Saint-Martin, Sasha Bique, 19 ans, est en licence tourisme et hôtellerie à Toulouse et aimerait contribuer au développement territorial de Saint-Martin. Passionnée par la création, la jeune femme a un talent particulier puisqu’elle maîtrise l’art du crochet, expliquait-elle dans sa vidéo de présentation. Elle est également active dans le milieu associatif et membre de l’association Jeunesse Soualiga, qui œuvre pour la jeunesse saint-martinoise. Elle se dépeint comme passionnée dans tout ce qu’elle fait, car «la persévérance est la clef de tous les rêves».

Miss Tahiti - Temanava Domingo, 22 ans

Temanava Domingo, 22 ans, est entrepreneuse et coach de vie professionnelle. Passionnée de mode et de photographie, elle a également été mannequin. Elle aime laisser la place aux hasards de la vie. Sa devise : «Ne rien prévoir sinon l’imprévisible, ne rien attendre sinon l’inattendu», et souhaite véhiculer un message positif transmis par sa grand-mère : «croire en soi, cultiver sa beauté intérieure et faire confiance au flux de la vie».