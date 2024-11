Miss France 2025 : voici les 7 personnalités qui composeront le jury

Un jury 100% féminin sera de nouveau chargé de départager les candidates lors de la finale de Miss France 2025, qui se tiendra ce 14 décembre. Découvrez ses 7 membres.

Jamais deux sans trois. Pour la troisième fois de son histoire (après 2019 et l'an dernier), le comité Miss France a cette année choisi de confier la finale de l'élection 2025 à un jury exclusivement composé de femmes.

Comme l'annonce TF1 ce mercredi, c’est la chanteuse Sylvie Vartan qui en sera la présidente. Autour de la star de la chanson française, l’animatrice et styliste Cristina Córdula, la championne olympique Marie-José Pérec, la comédienne Nawell Madani, l’ancienne Miss France Flora Coquerel, la danseuse et chorégraphe Fauve Hautot, et la pianiste Khatia Buniatishvili seront chargées de départager les prétendantes au titre, leurs voix comptant à 50/50 avec le public.

L’an dernier, le jury avait été présidé par Sylvie entourée de Stéfi Celma, Adriana Karembeu, Nolwenn Leroy, Élodie Poux, Estelle Mossely et Nina Métayer.

La finale de l’élection de Miss France 2025 se tiendra le 14 décembre au Futuroscope.