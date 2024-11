Thierry Lhermitte révèle qu'une scène culte des Bronzés est inspirée d'une mésaventure réellement vécue par Gérard Jugnot

Thierry Lhermitte a fait une drôle de révélation confiant qu’une scène culte des Bronzés mettant en scène Gérard Jugnot se faisant maltraiter par un masseur était inspirée d'une mésaventure, à laquelle son compère a réellement été confronté.

«Je l’ai vu de mes yeux». Invité de l’émission «C à Vous» ce mercredi 28 novembre, Thierry Lhermitte s’est prêté à la confidence. L’acteur, qui signe avec ses coéquipiers «Le Splendid par le Splendid, nous nous sommes tant marrés !», un ouvrage truffé de souvenirs à l’occasion du 50e anniversaire de la troupe, a ainsi partagé une étonnante anecdote.

«Cette scène de massage, je l'ai vue de mes yeux», a affirmé Thierry Lhermitte, racontant avoir vu son acolyte Gérard Jugnot «se faire massacrer» par un masseur énorme dans la vraie vie avant de devenir une scène culte du film «Les Bronzés», sorti en 1978.

Une mésaventure qui s’est déroulée «dans un hammam en Turquie», a raconté Thierry Lhermitte partageant au passage les détails de cette histoire. «Jugnot traînait, Christian (Clavier) et moi, on entre dans le truc et on voit un espèce de masseur énorme, un monstre, qui martyrisait ses clients. On se dit, on ne va jamais y aller, parce qu'il faisait mal aux gens, c’était horrible», a expliqué l’acteur de 72 ans.

"La scène de massage est véridique. On a vu Gérard Jugnot se faire massacrer avec Christian."





De la pièce de théâtre « Amour, coquillages et crustacés » au film « Les Bronzés » : les anecdotes de Thierry Lhermitte, Bruno Moynot et Jean-Pierre Lavoignat dans #CàVous pic.twitter.com/aY2F4DrsqT — C à vous (@cavousf5) November 27, 2024

«Et Jugnot arrive juste au moment où le masseur a fini avec son client. Et donc, le masseur fait 'alors ?' pour savoir qui va être le prochain», poursuit Thierry Lhermitte, mimant avoir pointé du doigt son ami Gérard Jugnot. «Il n'avait pas vu», souligne-t-il avant de conclure «donc nous, on l'a vu se faire massacrer. De l'eau bouillante, de l'eau glaciale» et de noter : «Il couinait à la Jugnot».

Un souvenir impérissable comme tant d'autres, que la troupe raconte dans «Le Splendid par le Splendid, nous nous sommes tant marrés !», publié ce jeudi 28 novembre et dont les ventes seront reversées à la Fondation pour la Recherche Médicale.

Un ouvrage qui est également un hommage à Michel Blanc décédé le 3 octobre dernier.