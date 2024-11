«Wicked» : Ariana Grande a refusé d’interpréter une version hip-hop de la chanson «Popular»

Le compositeur de la nouvelle adaptation cinématographique de «Wicked» a révélé que l'une de ses scènes les plus marquantes du film aurait pu être interprétée de manière totalement différente, sans l'objection d'Ariana Grande, qui incarne Glinda.

Adapté de la comédie musicale de Broadway, «Wicked» a subi quelques modifications pour son passage sur grand écran, en particulier en ce qui concerne les chansons . Cependant, Ariana Grande a catégoriquement refusé une version hip-hop de la célèbre chanson «Popular», interprétée à l'origine par Kristin Chenoweth, la première Glinda dans la production de Broadway en 2003.

Stephen Schwartz, compositeur et parolier du spectacle original, a confié au Los Angeles Times : «Dans un esprit d'ouverture à de nouvelles choses pour le film, mon équipe musicale et moi-même avons pensé qu'il fallait rafraîchir le rythme. Peut-être, je ne sais pas, y ajouter un peu de hip-hop». Toutefois, Ariana Grande a rapidement rejeté l'idée, déclarant : «Absolument pas, ne le fais pas. Je veux être Glinda, pas Ariana Grande jouant Glinda».

Une modification subtile

Dans le titre, le personnage de Glinda enseigne à Elphaba, maladroite et incomprise, les astuces pour devenir populaire et s'intégrer. Ainsi, bien que la musicienne ait été inflexible sur l'intégrité de la chanson, Stephen Schwartz a tout de même modifié sa fin en introduisant trois changements de tonalité, permettant au personnage de Glinda d'atteindre une note d'opéra impressionnante. «J’ai eu cette idée d’une nouvelle fin vocale. Ariana était d'abord réticente, mais une fois que je lui ai expliqué que j'aurais aimé inclure cela dans la version originale du spectacle, elle s'est sentie rassurée et a accepté», a-t-il expliqué.

«Popular» avait notamment été samplé par le chanteur Mika pour son morceau «Popular Song», en collaboration avec Ariana Grande, dans leurs albums respectifs «The Origin of Love» (2012) et «Yours Truly» (2013).

Le réalisateur Jon M. Chu a également salué la performance d'Ariana Grande, non seulement dans ce numéro, mais dans l'ensemble du film. «On pouvait dire lors de son audition qu'elle avait instinctivement Glinda en elle, peut-être pas encore la Glinda que l'on voit dans le film. J'ai pensé que je devrais peut-être la guider un peu, mais ensuite, le premier jour des répétitions, elle est arrivée en tant que Glinda», a-t-il indiqué.