«C'est une honte» : le nouveau clip de Kanye West avec ses filles suscite la polémique

Les fans de Kanye West se sont insurgés après la sortie de son nouveau clip pour la chanson «Bomb», extrait de son album «Vultures 2» avec Ty Dolla $ign.

Un retour décevant. En pleine tourmente judiciaire, Kanye West a dévoilé ce jeudi 28 novembre un nouveau clip pour sa chanson «Bomb», mettant en avant ses deux filles, North West (11 ans) et Chicago (6 ans), nées de son union avec Kim Kardashian. Les images ont rapidement suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, les deux jeunes filles apparaissent au volant de véhicules futuristes, poursuivies par des créatures de dessins animés dans un désert post- apocalyptique. Le rappeur Yuno Miles fait également une apparition, masqué, lors d'une course-poursuite effrénée. North rappe en japonais rudimentaire, tandis que sa sœur cadette a un couplet sur son plaisir de «s'amuser» et d'«aller à la plage». Kanye West lui-même reste absent du clip, bien qu'il soit présent vocalement sur le morceau.

Des critiques virulentes

Quelques heures après la sortie inattendue, les images ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont déclaré que la présence des enfants dans une telle production est inappropriée, tandis que d'autres se sont moqués des visuels, qu'ils soupçonnent d'avoir été générés par une Intelligence Artificielle. Sur Reddit, un commentaire virulent déclare : «C'est forcément de l'IA, c'est insensé ! Kanye utilisait déjà ses enfants pour sa musique, mais là, il franchit un cap avec un clip entièrement fait par une IA».

Par ailleurs, les critiques se sont aussi concentrées sur le rôle des jeunes filles dans le clip. «Sa musique n'est pas adaptée aux enfants. Il l'a mise à apprendre le japonais juste pour ça ? C'est une honte», a écrit un utilisateur, tandis qu'un autre a commenté : «Kanye ridiculise ses propres filles, c'est déplorable».

Cette controverse survient alors que Kanye West, qui se fait appeler Ye désormais, est confronté à plusieurs poursuites judiciaires. Son ancienne assistante, Lauren Pisciotta, l'accuse de l'avoir violée lors d'une soirée organisée par Diddy. Dans une autre affaire fédérale, il est poursuivi pour avoir prétendument étranglé et bâillonné Jenn An, ancienne candidate de «America's Next Top Model», jusqu'à son évanouissement.