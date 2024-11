DALS : Florent Manaudou est la première star à rejoindre le casting de la prochaine saison

La star des bassins Florent Manaudou rejoint le casting la prochaine saison de Danse avec les stars. Il s’agit du premier nom révélé par la production.

Florent Manaudou se lance un nouveau défi. Après avoir enchaîné les longueurs, avec à la clef pas moins de six médailles olympiques, dont une en or au 50 m en 2012 et deux de bronze cet été, Florent Manaudou va s’essayer à une nouvelle discipline.

La star des bassins rejoint en effet le casting de l’émission Danse avec les stars, a annoncé TF1, jeudi 28 novembre. L’athlète de 34 ans est le premier candidat de cette 14e saison à être révélé par la production.

Deux autres nageurs ont participé au programme

Il rejoint une longue liste de stars. Depuis le lancement de l’émission en 2011, près de 140 personnalités se sont succédées sur les parquets. Parmi elles, plusieurs sportifs de haut niveau eux aussi médaillés olympiques, tels que le patineur Philippe Candeloro et l’épéiste Laura Flessel.

Deux autres nageurs ont également foulé le parquet de Danse avec les stars, avant lui. Camille Lacourt a participé à la huitième saison de l’émission, en 2017, se classant 6e. Le nageur handisport Sami El Gueddari a de son côté été le grand gagnant de la 10e saison, en 2019.

En avril dernier, c'est la chanteuse Natasha St-Pier qui a remporté la finale de la 13e saison face à l'influenceur Nico Capone et l'humoriste Inès Reg.

Les dates de la 14e saison n'ont pas encore été dévoilées.