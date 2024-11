Dolph Lundgren : l'acteur de «Rocky 4» annonce avoir vaincu son cancer après 9 ans de lutte, son ami Chuck Norris le félicite

Dolph Lundgren vient d'annoncer une grande nouvelle concernant sa santé : il a vaincu son cancer du foie, dont il souffrait depuis de nombreuses années. De quoi réjouir de nombreuses personnalités du cinéma, notamment celles avec qui il a eu l'occasion de collaborer.

Le combat remporté par Dolph Lundgren contre le cancer n'a pas manqué d'inspirer de nombreux acteurs. Ceux-ci lui ont notamment offert leur soutien via des messages. L'un d'entre eux se démarque : celui de Chuck Norris.

Dans son message posté sur Instagram, l'acteur, qui a notamment pris part aux films d'action «Rocky 4 (1985), «Expendables : Unité spéciale» (2010), «Universal Soldier» (1992) ou encore «Expend4bles» (2023), s'adresse à sa communauté avant une ultime opération : «Ca y est. Je vais me débarasser de ma dernière partie morte de tumeur, j'ai hâte d'être complètement libéré du cancer. Il s'agit d'une ablation du poumon. Cela a été un long processus et m'a enseigné à vivre le moment présent et à apprécier la vie. C'est la seule manière d'être ! A bientôt.»

L'acteur a reçu les félicitations de nombreuses personnalités comme Terry Crews, Scott Adkins ou encore le rappeur Busta Rhymes. Mais la réaction qui se démarque est celle de son ami Chuck Norris : «Magnifique nouvelle. Tellement heureux d'entendre ça, Dolph. Dieu te bénisse.»

© Instagram

Les deux hommes se sont cotoyés sur le tournage de «Expendables 2 : unité spéciale» (2012), où Chuck Norris jouait le rôle de Booker, et Dolph Lundgren celui de Gunnar Jensen. Ils se sont alors liés d'amitié.

Dolph Lundgren meet Chuck Norris pic.twitter.com/oVRVU1n7j6 — Hollywood Box (@hollywoodboxuk) July 6, 2024

Dolph Lundgren revient de loin dans son combat contre le cancer : en 2015, il était d'abord atteint d'une tumeur au rein, pour laquelle il a été opéré. En 2020, une complication majeure lui a fait ressentir des douleurs dûes à des reflux acides. Une tumeur du foi importante a alors été détectée et les spécialistes ne lui donnaient que trois années à vivre. Dolph Lundgren peut donc se vanter d'avoir déjoué tous les pronostics.