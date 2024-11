«Je ne pensais pas devoir justifier ce choix» : Robbie Williams explique pourquoi il est représenté en singe dans son biopic «Better Man»

Le choix étonnant de représenter Robbie Williams sous la forme d'un singe dans le film «Better Man», alors que tous les autres personnages sont humains, a suscité de nombreuses interrogations ces dernières semaines. L'acteur s'en est récemment expliqué.

Lors de la première européenne de son film semi-autobiographique «Better Man» à Londres, Robbie Williams a expliqué pourquoi il était représenté par un singe.

«Je ne pensais pas devoir justifier ce choix, mais visiblement, c'est nécessaire ! Parce que c'est inhabituel, n'est-ce pas ? C'est justement ça l'idée ! J'aime ce qui est excentrique, insolite et surréaliste, et cela m'a paru totalement logique dès que [le réalisateur Michael Gracey] m'a proposé. Je doute que ce film ait autant fait parler sans la présence du singe », a-t-il confié lors d'une interview au One Show. Dans le film, le rôle principal est interprété par Jonno Davies grâce à une combinaison de capture de mouvements.

Une décision risquée pour le réalisateur

Michael Gracey, également réalisateur de la comédie musicale à succès «The Greatest Showman», s'est longuement entretenu avec Robbie Williams pendant la période de préparation du projet, expliquant y avoir trouvé l'inspiration. «Robbie répétait souvent qu'il était simplement traîné sur scène comme un singe, que son rôle se résumait à jouer sans importance réelle. Il l'a dit assez de fois pour que je me dise : "C'est ainsi qu'il se perçoit, littéralement comme un singe qui joue". Et je me suis dit : "Ce serait fascinant, j'adorerais voir ce film"» a-t-il expliqué à Deadline en août. Les enregistrements originaux ont fini par être utilisés tout au long du film final comme «moments de voix off» de Robbie Williams lui-même.

«Better Man» est un film en partie biographique sur le chanteur pop britannique Robbie Williams depuis ses débuts à Stoke-on-Trent jusqu'à son expérience au sein du célèbre boys band Take That, abordant notamment sa toxicomanie. Le prochain biopic met également en vedette Steve Pemberton, Alison Steadman et Damon Herriman.

La semaine dernière, Robbie Williams a sorti un nouveau single, intitulé «Forbidden Road», qui apparaît sur la bande originale officielle du semi-biopic, qui sortira en France le 22 janvier 2025.