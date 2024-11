Noël 2024 : les 5 séries à regarder pendant les fêtes de fin d'année

Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour profiter d'une série, bien au chaud devant sa télévision. Voici une sélection de 5 fictions à voir ou à revoir pour que la magie opère de nouveau, en solo ou en famille.

Iris – CANAL+

Depuis le 25 novembre, Doria Tillier est au générique de sa première série avec «Iris», une comédie drôle et émouvante en six épisodes, qui suit l’histoire d’une professeure des écoles «attachiante» qui aime exprimer librement ses opinions. Mêmes quand celles-ci ne sont pas partagées par son entourage. Le jour où elle croise enfin l’homme qui semble la comprendre, Iris est aux anges. Sauf que ce dernier s’avère être (beaucoup) plus âgé qu’elle, et qu’il est en couple avec l’éditrice de la jeune femme. Une situation qui risque de compliquer sérieusement son existence.

Impossible de ne pas penser à «Fleabag» de Phoebe Waller-Bridge devant cette série absolument savoureuse avec également François Morel (Les Deschiens), Jeanne Balibar (Barbara), Pascale Arbillot (Merci, les enfants vont bien) ou encore Denis Podalydès (Dieu seul me voit). Tous incarnent des seconds rôles fantastiques qui font le sel de cette fiction «feel good» à déguster sans tarder.

Fais pas ci, fais pas ça – France 2

Absent du petit écran depuis l’épisode de Noël en 2020, les Bouley et les Lepic font leur retour à la télévision le 18 décembre sur France 2 avec deux épisodes inédits qui verront les héros se rendre… sur la Lune. Les téléspectateurs vont retrouver les deux familles, cinq ans après les derniers événements. Maintenant qu’ils ont quitté le foyer familial, les enfants souhaitent pimenter l’existence de leurs parents en les inscrivant à un concours organisé par l’Agence spatiale européenne.

Voilà donc Fabienne, Renaud, Valérie et Denis au cœur d’un protocole expérimental visant à sélectionner des citoyens pour un voyage vers la Lune. Et c’est bien évidemment les Bouley et les Lepic qui vont être retenus.

© Michaël Crotto - France Télévisions - Elephant Story

Au générique, les téléspectateurs seront ravis de retrouver le quatuor légendaire formé par Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Isabelle Gelinas (Valérie Bouley) et Bruno Salomone (Denis Bouley). Yannis Lespert, Tiphaine Haas, et les autres interprètes des enfants seront évidemment de la partie. On notera également la présence d’Isabelle Nanty.

Skeleton Crew – Disney+

«Skeleton Crew» verra Jude Law rejoindre la galaxie Star Wars dans cette série attendue sur Disney+. Le comédien britannique de 51 ans incarnera Jod Na Nawood, un Jedi vivant au ban de la société. Son destin va se retrouver mêlé à celui d’un groupe d’enfants qui, alors qu’ils mènent une existence paisible, vont voir leur existence bouleversée par la découverte d’un temple Jedi abandonné et perdu dans la forêt, où reposent des secrets qui intéressent des individus mal intentionnés.

Ensemble, ils vont s’engager dans une aventure bien plus grande qu’ils n’auraient pu l'imaginer. À noter que la série se déroule avant les événements de la série «Ahsoka», et après ceux du film «Le Retour du Jedi». Ce sont Daniel Kwan et Daniel Scheinert, les réalisateurs de «Everything Everywhere All At Once», film multirécompensé lors des Oscars 2023, qui sont en charge de la mise en scène.

Squid Game, saison 2 – Netflix

Trois ans après le raz-de-marée de la saison 1 sur Netflix, «Squid Game» fera son retour pendant les fêtes de fin d’année avec un deuxième chapitre qui verra le personnage de Gi-hun, incarné par Lee Jung-jae, de retour dans le jeu mortel dont il a été le seul à réchapper.

Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série, a confirmé que la saison 2 serait centrée sur la quête de vengeance de Gi-hun, et que son face-à-face avec le Front Man promet d’être terrible, avec une conclusion définitive de l’histoire prévue dans une saison 3 attendue à la fin de l’année 2025.

What if… ? – Disney+

Lancée en 2021, la série animée de Marvel «What if… ?» touchera à sa fin avec cette saison 3 en huit épisodes, dans laquelle les téléspectateurs retrouveront Uatu, alias The Watcher, pour conter des récits alternatifs impliquant les héros du MCU. La bande annonce a notamment révélé Tornade, dans sa version «X-Men ‘97», dans la peau de Thor. Les personnages de Peggy Carter, T'Challa, Doctor Strange ou encore Killmonger seront également à l’honneur.

La saison 3 de «What if… ?» arrivera précisément le 22 décembre sur Disney+, et promet de faire plusieurs révélations aux fans à travers l’exploration de différents personnages au-delà des limites habituelles. À noter que Marvel Studios travaille actuellement sur un spin-off de la série, un projet intitulé «Marvel Zombies».