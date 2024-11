«Rien à signaler ici» : Beyoncé dément les spéculations concernant une tournée au Royaume-Uni l'année prochaine

Beyoncé a démenti les rumeurs selon lesquelles elle partirait en tournée l'année prochaine, après son très attendu spectacle pour la mi-temps d'un match de NFL, le jour de Noël.

Une triste nouvelle pour les fans britanniques. Après des mois de spéculations concernant une tournée des stades au Royaume-Uni l'année prochaine, Beyoncé a mis un terme aux rumeurs par l'intermédiaire de son attachée de presse de longue date, Yvette Noel-Schure. «C'est faux. Rien à signaler ici. Chaque fois qu'il y aura des nouvelles, vous les entendrez directement de la source en premier», a-t-elle écrit sur X (anciennement Twitter).

Untrue. Nothing to report here. Whenever there is any news, you will hear it directly from the source first.

— Yvette Noel-Schure (@yns1118) November 27, 2024