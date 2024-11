«Un moment plein d'émotion» : Dwayne Johnson et sa mère dansent pour l'avant première de «Vaiana 2»

Dwayne Johnson s'est rendu à Hawaï avec sa famille pour célébrer la sortie de «Vaiana 2». Sur le tapis rouge, il s'est fendu d'une danse avec sa mère, profitant d'un moment symbolique pour lui et ses proches.

Pour Dwayne Johnson, «Vaiana 2» (dans lequel il donne sa voix au personnage Maui), est un film plein de symboles. L'acteur américain, originaire du Pacifique par sa mère (des îles Samoa), a profité de l'avant première du film pour célébrer ses origines en musique.

En salles depuis le 27 novembre, «Vaiana 2» a fait l'objet d'une avant première mondiale à Hawaï (Etats-Unis). L'ensemble du casting s'est donc réuni à cette occasion, et Dwayne Johnson n'a pas manqué à l'appel. Le célèbre acteur s'est montré, accompagné de toute sa famille : Simone, sa fille aînée, Laura Hashian, son épouse depuis 2019, ses deux filles Jasmine (8 ans) et Tiana (6 ans) et aussi Ata, sa mère.

«Représenter la culture polynésienne sur grand écran»

C'est cette dernière qui a marqué les esprits, lorsqu'elle a entamé quelques pas de danse sur le tapis rouge, invitant son fils à la rejoindre. Une scène que «The Rock» n'a pas manqué de partager et d'expliquer sur les réseaux sociaux : «c'était un moment pleind d'émotion. Alors qu'on marchait pour la première mondiale de «Vaiana 2», notre groupe de musique a joué l'un des morceaux samoans préférés de ma mère. Elle s'est immédiatement mise à danser. Les gestes de sa main m'ont invité à la rejoindre. J'ai embrassé mes enfants et je l'ai fait.»

Il poursuit, en soulignant l'impact pour lui d'un tel film : «ce moment est tellement important pour chacun d'entre nous parce que la culture polynésienne et les personnes polynésiennes sont représentées sur grand écran dans «Vaiana 2».

La diffusion de «Vaiana 2» ne marque pas la fin du projet pour Dwayne Johnson, qui participe également au tournage de la version live-action du même univers.

New look at Dwayne Johnson as Maui on the set of Disney’s new live-action ‘Moana’ film. pic.twitter.com/9nneGbVhxe — Creepy (@creepydotorg) November 21, 2024

L'acteur américain a notamment fait parler de lui pour sa transformation physique visible sur les lieux de tournage. Si certains pensaient que «The Rock» avait pris beaucoup de muscle, il a avoué à quoi était dû ce changement : «c'est un costume, que je mets beaucoup de temps à enfiler. Je suis donc très heureux que les gens pensent que j'ai pris du muscle en voyant ces photos. Parce que cela signifie que personne ne peut remarquer que je porte un costume de muscles.»

Cette version de Vaiana est prévue pour le 10 juillet 2026.