My Way : CANAL+ revient sur la genèse du tube international dans un documentaire fascinant

Le documentaire «My Way», qui sera diffusé le 16 décembre à 21h sur CANAL+, raconte la formidable histoire de ce tube interplanétaire, devenu la chanson la plus reprise au monde.

Un hymne intemporel. C’est le 30 décembre 1968, dans les locaux de Western Records à Los Angeles, que Frank Sinatra, accompagné de 40 musiciens et de son pianiste de longue date, Bill Miller, a enregistré les 4 minutes et 35 secondes de «My Way», qui deviendra le plus grand tube de sa carrière.

Un an auparavant, c’est en France que Claude François s’est propulsé au sommet des ventes avec «Comme d’habitude», une chanson composée par Jacques Revaux sur des paroles de Gilles Thibaut. C’est cette version que Paul Anka entendra lors de vacances passées dans le sud de la France, et dont il réécrira les paroles pour qu’elle soit chantée par son idole, Frank Sinatra, après en avoir acquis les droits auprès d’Eddie Barclay.

Phénomène culturel

Le documentaire «My Way», création de CANAL+, propos de révéler l’histoire incroyable de cette chanson de tous les records déclinée des milliers de fois à travers le monde, et interprétée par les plus grands artistes au fil des années, de Tom Jones à Nina Simone, en passant par Luciano Pavarotti ou Sid Vicious.

À travers des images d’archives, et plusieurs entretiens – notamment avec Paul Anka et Jacques Revaux – ce documentaire réalisé par Thierry Teston, avec la collaboration de Lisa Azuelos, donne une voix à la chanson (Béatrice Dalle dans la version française) pour mieux retracer son parcours, et le phénomène culturel international qu’elle représente.