Cobra Kai : le terrible secret de M. Miyagi révélé dans la saison 6 peut-il tout changer ? (SPOILERS)

Dans l’épisode 3 de la saison 6 de «Cobra Kai», le personnage de Daniel LaRusso découvre que son maître, M. Miyagi, possède un passé plus sombre qu’il ne l’imaginait. Une révélation qui aura des répercussions sur l’intrigue du film «Karate Kid : Legends», attendu l'année prochaine.

Personne n’est parfait. La saison 6 de «Cobra Kai» a osé, dans l’épisode 3 récemment mis en ligne sur Netflix, toucher à l’image du maître de Daniel LaRusso, M. Miyagi. Le disciple découvre une boîte contenant des objets que le maestro gardait loin des regards, dont une coupure de journal montrant que, durant sa jeunesse, il s’était retrouvé mêlé à une affaire de vol et d’agression. Et qu’il a quitté sa ville natale d’Okinawa pour échapper à la police avec l’aide de son grand-père.

Daniel LaRusso réalise également que M. Miyagi a bien participé au tournoi de karate appelé Sekai Taikai – ce qu’il lui avait assuré n’avoir jamais fait – renforçant ainsi un sentiment de trahison ressenti par son élève au moment de découvrir que son maître lui avait, finalement, caché certains points importants de son passé. Ces révélations plongent Daniel dans une crise existentielle, lui qui avait mis son ancien professeur sur un piédestal, usant de ses enseignements dans sa vie de tous les jours, et auprès des disciples de son dojo.

Aller de l'avant

Aussi, selon Hayden Schlossberg, le showrunner de la série, ces informations dévoilées dans la série auront une importance capitale dans le film «Karate Kid : Legends» qui verra Ralph Macchio, l’interprète de Daniel, donner la réplique au personnage incarné par Jackie Chan, M. Han, dans le long métrage de 2010.

«Dans le film, ce sera la même ligne directrice. C’est la volonté d’aller de l’avant, d’honorer sa mémoire, de tirer profit des enseignements de M. Miyagi et ce qui, dans sa vie, l’a mené à cela, c’est-à-dire aider quiconque à trouver son équilibre et continuer d’avancer. Voilà dès lors où se trouve la vérité de ce que je souhaite apporter à ce chapitre de la saga», a-t-il confié au site américain TV Insider.

Les parties 1 et 2 de la saison 6 de «Cobra Kai» sont actuellement disponibles sur Netflix, et la troisième partie est attendue à partir du 13 février sur la plate-forme de streaming. La sortie du film «Karate Kid : Legends» avec Jackie Chan et Ralph Macchio est quant à elle prévue pour le 28 mai 2025 au cinéma.