True Blood : Alexander Skarsgard reprend son rôle de vampire dans une autre série télévisée (SPOILERS)

Alexander Skarsgard a fait une apparition remarquée dans l’épisode «Come Out and play» de la saison 6 de la série «What we do in the shadows», dans lequel il incarne un vampire qui ressemble trait pour trait à son personnage d’Eric Northman dans «True Blood».

Une pointe de nostalgie. Alors que la série «What we do in the shadows» touche à sa fin, Alexander Skarsgard est venu ajouter son nom à la longue liste des célébrités venues participer à cette comédie hilarante lancée en 2019, dont la saison 6 actuellement diffusée sur la chaîne américaine FX – et en France sur myCANAL – sera la dernière.

Le comédien de 48 ans a fait une apparition remarquée dans l’épisode «Come Out and play», dans lequel il a incarné un vampire dont le look n’est pas sans rappeler celui du personnage d’Eric Northman, qu’il jouait dans la série à succès «True Blood». Une apparition commentée par Alexander Skarsgard en personne peu de temps après sa diffusion.

«J’ai peur qu'il ne me reste aucun souvenir d’avoir tourné cet épisode puisque Laszlo Cravensworth (personnage de la série incarné par Matt Barry, ndlr) m’a apparemment hypnotisé lors de la fête de fin de tournage. Je me suis en revanche réveillé avec une attirance physique intense envers M. Cranvensworth et j’ai trouvé que son incroyable esprit, charme et intelligence étaient irrésistibles. J’ai de ce fait créer une page de fan dédiée à sa personne sur YouTube. Cela s’appelle ‘Parce que vous le Cra-valez bien’. Merci de nous suivre et de vous abonner», a-t-il réagi dans un communiqué.

Alexander Skarsgard fait partie des nombreuses célébrités à faire une apparition dans cette série, adaptée du film éponyme réalisé en 2014 par Taika Waititi, et lancée sur la chaîne américaine FX en 2019. Mark Hamill, Haley Joel Osment, Benedict Wong, Scott Bakula, Tilda Swinton, Danny Trejo, Wesley Snipes, ou encore le regretté Paul Reubens, connu pour son rôle dans la série «Buffy contre les vampires», y ont tous participé en tant qu’invités. Pour rappel, cette ultime saison 6, ainsi que l’intégralité de la série, est disponible en France sur myCANAL.