Alex Consani : la mannequin devient le premier modèle transgenre à remporter un prix aux Fashion Awards britanniques

Les Fashion Awards 2024, l'un des événements de mode phares du Royaume-Uni, se tenait ce 3 décembre, au Royal Albert Hall. Le prix de la top-modèle de l'année a été décerné à Alex Consani, une mannequin transgenre.

Une petite page d'histoire. Pour la première fois, un titre des Fashion Awards a été remporté par une personnalité transgenre. Alex Consani succède à des personnalités très connues de la mode.

Il s'agissait d'un rendez-vous majeur. Sur le tapis rouge londonien, on retrouvait notamment des personnalités comme Rihanna, A$AP Rocky, Selma Blair ou encore Julia Fox. Ce prestigieux événement de mode, où certaines pointures ont déjà été célébrées (Kate Moss, Bella Hadid ou encore Cara Delevingne), a récompensé cette année Alex Consani, une mannequin transgenre.

Il s'agit d'une grande première pour le prestigieux titre britannique, qui a provoqué beaucoup de fierté chez la lauréate : «Je suis la première femme trans à remporter cette recompense. Mais je ne peux l'accepter sans remercier ceux qui étaient là avant moi et particulièrement la femme trans noire qui s'est battue pour que je sois là où je suis aujourd'hui.»

Ces remerciements s'adressent précisément à Dominique Jackson, Connie Fleming et Aaron Rose Philip qui sont ses idoles depuis son plus jeune âge. Elle revient sur cette période : «Je me souviens à 12 ans, voulant rejoindre l'industrie de la mode et elles m'ont vraiment soutenu. Je pense que c'est quelque chose que les parents d'enfants trans devraient suivre.»

Autre première : l'artiste Wizkid est devenu le premier africain à se produire sur scène lors des British Fashion Awards.

Wizkid becomes the first African Artiste to perform at the British Fashion Awards at London's most iconic venue, Royal Albert Hall in the UK.





He also closed out the event. pic.twitter.com/C6EEu28NaC

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) December 3, 2024