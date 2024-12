La chanteuse Lola Indigo confirme donner un concert à Santiago Bernabeu malgré les contestations du Real Madrid

Drôle de polémique en Espagne, où la chanteuse Lola Indigo a annoncé tenir un concert au printemps 2025 dans le mythique stade du Real Madrid : Santiago Bernabeu. Le club de la capitale espagnole a cependant répondu en calmant les ardeurs de la musicienne, qui continue d'affirmer que le show aura bien lieu.

Faux départ. L'artiste espagnole Lola Indigo, très populaire de l'autre côté des Pyrénées (2,4 millions de followers sur Instagram), pensait pouvoir annoncer son concert à Bernabeu en juin prochain. Le Real Madrid a expliqué ne pas pouvoir lui assurer cette date.

Dans une vidéo particulièrement soignée de l'artiste espagnole, on peut apercevoir Lola Indigo regardant un dragon qui surplombe la mythique antre du Real Madrid : le stade Santiago Bernabeu. Une référence à son dernier album, intitulé «EL DRAGÓN», pour lequel elle entreprend une tournée spectaculaire.

Sur sa publication, elle annonce en effet plusieurs dates : le 14 juin à Madrid (Bernabeu), le 21 juin à Séville (La Cartuja) et le 12 juillet à Barcelone (RCDE Stadium). Trois stades majeurs d'Espagne, hôte de trois clubs de Liga (championnat d'Espagne) respectivement le Real Madrid, le Seville FC et l'Espanyol. La première date, de loin la plus attendue, a créé la polémique. En effet, le club a répondu rapidement à cette annonce en expliquant «ne pas être en mesure de garantir les prochaines dates de concert qui auront lieu à Santiago Bernabeu.»

Le Real Madrid freiné par le voisinage

Le club subit effectivement de nombreuses plaintes de la part des habitants madrilènes à proximité de l'enceinte du club merengue, qui empêchent pour l'heure de valider les événements tardifs dans le stade.

La chanteuse est déjà revenue sur cette polémique et a insisté sur le fait que le concert aurait lieu : «nous avons une date, c’est le 14 juin. On nous a donné une date, on ne va pas l’inventer. Nous travaillons tous dans un esprit de coexistence, pour faire ça sans déranger les voisins. S’il y a des voisins qui veulent assister au concert, je les invite gratuitement !» a-t-elle même dit avec humour, au micro de La Revuelta.