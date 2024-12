«Messagères de guerre» : Tyler Perry espère faire briller Oprah Winfrey dans «The Six Triple Eight»

Oprah Winfrey est l'une des stars du film «Messagères de guerre», diffusé sur Netflix à partir du 20 décembre prochain. Il s'agit de la première collaboration entre la star américaine et le réalisateur non moins populaire Tyler Perry.

Une grande première pour les deux amis. Oprah Winfrey et Tyler Perry ont travaillé ensemble sur le film «Messagères de guerre», qui sort le 20 décembre. Il s'agit de leur première production commune.

Celle qui s'est révélée au grand public en tant qu'animatrice dans son talk show «The Oprah Winfrey Show» ajoute un nouveau film à sa collection. Pas n'importe lequel, puisqu'elle a enfin pu participer à un film de son ami, Tyler Perry.

«Trouver le bon rôle pour elle»

Perry, interrogé par Variety, a expliqué qu'une telle personnalité représentait un challenge en tant que réalisateur : «j'ai dû trouver le bon rôle pour elle. Toutes ces années où nous sommes amis, nous savions que nous travaillerions ensemble à un moment, mais je voulais trouver quelque chose qui soit digne d'elle.»

Le film retrace l'histoire d'un capitaine de l'armée et de son bataillon historique composé de soldates, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Perry explique avoir été inspiré pour «créer ce moment où elle est Mary McdLeod Bethune, avec ce que Oprah représente et ce que Mary McLeod a représenté (elle était militante pour les droits civiques des Afro-Américains et femme politique américaine, Ndlr) )pour tant de gens». Celle qui est l'une des femmes les plus influentes des Etats-Unis donnera la réplique à d'autres stars de l'industrie comme Sam Waterston (dans le rôle du président Franklin D. Roosevelt) et Susan Sarandon (dans celui d'Eleanor Roosevelt).