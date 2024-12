Mortelle Raclette : un délire sexy et sanglant à découvrir le jour de Noël sur CANAL+

Nouvelle Création Décalée de CANAL+, «Mortelle raclette» est une comédie coquine et sanglante à consommer le 25 décembre à 22h10, sur la chaîne cryptée. Un délire enneigé à savourer sans modération.

Les boules de Noël. La Création Décalée de CANAL+ débarque cette année avec «Mortelle raclette», une fiction déilrante à déballer le 25 décembre, à 22h10, sur la chaîne cryptée et sur myCANAL. Les téléspectateurs vont découvrir l’histoire d’une équipe de tournage d’un film X partie se retirer dans un chalet perdu au cœur de la Savoie pour la réalisation de «Tire-fesses».

La bande est composée d'un metteur en scène, d'une directrice de production, de deux comédiens et deux comédiennes, et même d'une coordinatrice d’intimité en charge d’en faire un tournage inclusif et éco-responsable. Alors qu’une tempête de neige éclate, la petite troupe ignore qu’un terrible danger menace de les réduire en pièce.

Drôle et inventif, «Mortelle raclette» manie les genres du slasher, du huis-clos et de la comédie avec un certain doigté. Au casting, les téléspectateurs découvrent des visages connus, comme Bertrand Uscalt et Fred Testot, ainsi que les nouveaux talents que sont Faustine Koziel, Jessé Rémond Lacroix, Bérangère McNeese, Antoine Gouy, Esteban Vial, Leon David Salazar, Irina Muluile, Dorcas Coppin ou encore Thibault Farnoux.