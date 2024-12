Timothée Chalamet propose de payer l'amende de 500 dollars reçue par l'organisateur de son concours de sosies

La compétition de sosies de Timothée Chalamet a pris un tournant inattendu quand la star américaine s'est elle-même rendue sur place pour y prendre part. A tel point que l'organisateur a été puni pour avoir tenu un événement public sans autorisation. Mais un beau geste de l'acteur devrait rapidement le consoler.

Bienveillant jusqu'au bout. Le 27 octobre dernier, des centaines de personnes déguisées en Timothée Chalamet ont investi Washington Square (New-York), pour participer au concours de sosies organisé par un fan de l'acteur. Timothée Chalamet y a lui-même pris part. Le rassemblement public a alors pris une telle tournure que l'influenceur en charge de l'organisation, appelé Po, a reçu une amende de 500$ pour avoir été l'hôte d'une manifestation publique sans permis préalable.

I was behind the Timothee Chalamet lookalike competition. Thanks my #1 fan (timothee) for showing up. pic.twitter.com/ZfYkOBuTNB — Anthony Po (@anthpo) October 27, 2024

La police est même intervenue pour disperser les différents sosies et vider Washington Square (New-York). Le Youtubeur a pris la parole après coup pour raconter que Timothée Chalamet, via son équipe, a contacté Po pour «proposé de payer l'amende, ce qui est très drôle.» Po, qui était assuré par l'application Partiful, en charge de rassembler les différents participants, a refusé le geste de l'acteur et n'a pas eu à payer lui-même cette amende.

Une pratique très tendance

Via son entourage, Chalamet a remercié chaleureusement Po pour l'organisation de cet événement : «ils m'ont dit qu'ils pensaient que c'était super. Ils m'ont remercié. C'était très cool et amusant.»

Combles du concours : l'organisateur de l'événement n'a pas pu rencontrer Timothée Chalamet lui-même et l'acteur n'a pas remporté le prix du meilleur sosie... de lui-même. Tant de bizarreries qu'évoque le vidéaste : «Je pense que s'il était resté jusqu'au bout... je lui aurais donné la deuxième place, ou quelque chose comme ça.»

Ce genre de happening est une pratique de plus en plus courante, qui permet aux fans de différentes personnalités de se rencontrer et de partager leur passion. Paul Mescal l'a par exemple imité en rejoignant une réunion de ses sosies en Irlande.