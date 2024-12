The White Lotus, saison 3 : HBO apporte une précision importante sur le lancement de la série

La chaîne américaine HBO vient de dévoiler quelques précisions concernant son agenda des sorties à venir. Dont la saison 3 de «The White Lotus», qui sera à découvrir dans le courant du mois de février 2025.

L’attente touche à sa fin. C’est en février 2025 que les fans de «The White Lotus» pourront découvrir la saison 3 de leur série préférée. Une date révélée ce mardi 3 décembre par Jean-Briac Perrette, un des hauts responsables de la société Warner Bros. Discovery lors d’une conférence, rapporte le site américain Variety.

Si le jour exacte du lancement reste à préciser, c’est une excellente nouvelle pour les téléspectateurs, impatients de retrouver la fiction créée par Mike White, près de deux ans et demi après la conclusion de la saison 2.

Direction la Thaïlande

Après Hawaii et la Sicile, le troisième chapitre de «The White Lotus» posera ses valises en Thaïlande, et promet d’être «plus longue, plus grande, plus folle» que les précédentes, avec «un regard satirique et drôle sur la mort, la religion et la spiritualité orientale», avait précisé le créateur.

Au générique, les fans retrouveront Natasha Rothwell dans la peau de Belinda, personnage aperçu dans la saison 1. Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, ou encore Charlotte Le Bon sont également présents au casting.

Parmi les autres annonces, la saison 2 de «The Last of Us» sera lancée au printemps 2025, le spin-off de «Game of Thrones» intitulé «A Knight of the Seven Kingdoms» arrivera vers la fin de l’année, tandis que la saison 3 d’«Euphoria» est annoncée pour le courant de l’année 2026. Le lancement de la série événement «Harry Potter», autrefois annoncé pour 2026, sera probablement repoussé à 2027, a indiqué Jean-Briac Perrette.