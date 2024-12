The Agency : l'adaptation américaine du «Bureau des légendes» avec Michael Fassbender aura-t-elle une saison 2 ?

Selon le site américain Variety, la série «The Agency», l’adaptation américaine du «Bureau des légendes» produite par George Clooney, vient d’être renouvelée pour une saison 2 après son démarrage record outre-Atlantique.

Un succès immédiat. Lancée le 29 novembre dernier aux États-Unis sur la chaîne Showtime et la plate-forme de streaming Paramount+, «The Agency» - série adaptée du «Bureau des légendes» par George Clooney pour la télévision américaine - vient d’obtenir une saison 2 après avoir attiré plus de 5 millions de téléspectateurs, rapporte Variety.

«Le succès de ‘The Agency’ est la preuve que les productions Showtime sont à même de propulser Paramount+ dans la prochaine phase de son développement. Ce résultat démontre le talent créatif de l’équipe dirigée par George Clooney, Jez Butterworth, Joe Wright et David Glasser, ainsi que de l’incroyable casting composé de Michael Fassbender, Richard Gere, Jodie Turner-Smith et Jeffrey Wright», a souligné Chris McCarthy, co-PDG de Paramount Global, président-directeur général de Showtime et de MTV Entertainment Studios.

Dans «The Agency», Michael Fassbender incarne Martian, «un agent de la CIA à qui l'on a ordonné d'abandonner sa vie d'infiltration et de retourner à Londres. Lorsque l’amour qu’il a laissé derrière lui réapparaît, la romance renaît. Sa carrière, sa véritable identité et sa mission s'opposent à son cœur, les plongeant tous deux dans un jeu mortel d'intrigue et d'espionnage international», précise le synopsis officiel de la série. À noter qu’elle sera très prochainement disponible en France sur CANAL+.