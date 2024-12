The Boys : Eric Kripke et Anthony Starr donnent des nouvelles de l'ultime saison 5

La saison 5 de «The Boys», qui sera la dernière, vient de lancer son tournage. L’occasion pour le site américain Collider de tendre le micro à Eric Kripke et Anthony Starr, pour glaner quelques informations sur ce qui attend les téléspectateurs.

Un point final très attendu. Prévue en 2026 sur Prime Video, la saison 5 de «The Boys» viendra mettre un terme aux aventures de Butcher et Homelander, dont l’ultime face-à-face promet d’être sanglant avant que la série ne touche définitivement à sa fin. Le site américain Collider a profité du lancement du tournage de ce dernier chapitre pour interroger Eric Kripke, le showrunner, et Anthony Starr, qui incarne Homelander à l’écran, sur ce qui attend les fans.

Pour Eric Kripke, s’il est encore difficile de réaliser que la fiction touche à sa fin, il éprouve un sentiment de libération en sachant que, désormais, tout peut arriver aux personnages principaux. «Je suis dans un déni volontaire. Je n’ai pas encore réalisé qu’on arrive à la fin. Ça va être difficile. Nous ressentons à la fois de la joie et une profonde terreur au sein de l’équipe des auteurs. C’est drôle de ne plus avoir de limitations. Tout peut arriver. Vous n’êtes plus tenu à maintenir une cohérence dans le déroulé des événements ou dans le développement des personnages au-delà de cette saison. Rien ni personne n’est à l’abri, et c’est un sentiment à la fois libérateur et enivrant», confie le showrunner.

Une idée précise de la fin

Eric Kripke avoue toutefois ressentir une pression colossale concernant sa capacité à proposer un final satisfaisant. «Je crois qu’on peut compter sur les doigts d’une main les séries qui se sont conclues de manière satisfaisantes. C’est tellement difficile à réaliser, surtout quand on doit conclure les arcs narratifs de plusieurs personnages en même temps. Je suis très respectueux et je ressens une certaine pression quand je réalise à quel point cela est difficile. Je ne fais pas le fier actuellement. Je remets en question deux fois, voire trois fois, la moindre décision que nous prenons afin de m’assurer que nous y parvenions. ‘Game of Thrones’ état une série formidable. Quand on pense à la masse de travail et d’effort déployé pour cette fiction, et la seule chose dont les gens parlent aujourd’hui est ce final raté. Je me dis ‘Merde !’. C’est très enthousiasmant et très effrayant à la fois», poursuit-il.

Si Eric Kripke se garde bien de dévoiler la moindre information de ce qui attend les fans – même les acteurs ignorent comment la série se termine pour le moment – il précise avoir une idée précise du développement de l’intrigue, et de l’état émotionnel de chacun des personnages principaux à la fin de l’histoire. «Franchement, on travaille encore sur certains détails, mais nous avons une idée assez précise de l’état émotionnel de chacun d’entre eux à la conclusion de la série», lance celui qui avoue être hanté à l’idée que «The Boys» ne finisse par se prendre trop au sérieux, au risque de devenir ce que la série dénonce et caricature depuis toutes ces années.

Pour Anthony Starr, le personnage d’Homelander – le grand méchant de l’histoire – représente le parfait moyen d’exprimer son talent de comédien en raison de son évolution d'une saison à l'autre. «J’aime quand les choses évoluent. Je veux que ça grandisse, que ça respire, que ça vive. Cette série nous offre tout cela, et c’est un vrai privilège. C’est génial !», précise l’acteur, qui assure qu'Homelander n’a pas fini de surprendre les téléspectateurs d’ici la conclusion de la série.