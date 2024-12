«Wicked Partie 1» : voici les 5 meilleures performances d'Ariana Grande au cinéma

Après avoir conquis la scène musicale, Ariana Grande semble s’imposer dans le paysage cinématographique. Son dernier rôle, dans le déjà très populaire «Wicked : Partie 1», confirme son ascension impressionnante au sein du septième art.

Ariana Grande semble être une artiste à qui tout réussi. On ne compte plus ses succès dans l’industrie musicale et plusieurs de ses interprétations en tant qu’actrice ont déjà tapé dans l’oeil des spécialistes. Sa dernière performance dans «Wicked» s’inscrit dans la lignée de plusieurs films et séries dans lesquelles l’Américaine a impressionné. Voici ses 5 meilleurs performances en tant qu’actrice.

«13» (2008)

Dans la comédie musicale «13», Ariana Grande joue le rôle de Charlotte, l’un des personnages principaux. Grâce à ces 105 représentations à Broadway, la jeune femme se développe en tant que comédienne.

Grâce à ce rôle, elle remporte notamment un National Youth Theatre Association Award. A seulement 15 ans, elle lance déjà une deuxième carrière, elle qui a commencé officiellement la musique en 2013 avec «The Way», en duo avec MacMiller.

Il n’existe que des versions en basse qualité de la comédie musicale, qui n’était pas destinée à être télévisée à l’époque. Qu’à cela ne tienne, les critiques à son sujet sont toutes dithyrambiques, les spécialistes soulignant la maturité avec laquelle Grande effectue les chorégraphies et se comporte sur scène. Déjà l’âme d’une star.

«Don't Look Up : Déni cosmique» (2021)

Il s’agit sans doute de son plus gros film avant 2024. Ariana Grande y côtoie des pointures comme Jennifer Lawrence, Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett, Timothée Chalamet ou encore Meryl Streep. Cette comédie de science-fiction, dont le profond message introspectif a conquis les critiques, a reçu de nombreuses nominations prestigieuses : meilleur film, meilleur scénario original, meilleur montage ou encore meilleure musique de film aux Oscars 2022.

Dans cette fiction, Ariana Grande incarne le personnage de Riley Bina, une star mondiale qui écrit une chanson pour aider les astronautes à passer leur message à la population globale. S’agissant de l’un de ses rôles les plus récents, on y observe une évolution certaine en matière de jeu d’acteur. Ariana Grande propose une versatilité acclamée par les spécialistes, qui louent sa capacité à se servir de sa propre expérience de star internationale pour la mettre au service de son rôle.

«Sam et Cat» (2010-2014)

Dans cette série américaine, Ariana Grande continue son aventure avec Dan Schneider, le réalisateur de la série Victorious dans laquelle elle a connu ses grands débuts à l’écran. Forte de son expérience en tant que comédienne, dans le monde du théâtre, elle est déjà recrutée pour un rôle principal par le réalisateur américain. En effet, la série s’articule autour de Sam Puckett (joué par Jennette McCurdy) et Cat Valentine (que joue Ariana Grande).

Au total, la série comporte 35 épisodes, diffusés entre 2013 et 2014, sur la chaîne Nickelodeon. Il s’agit d’un grand succès dans le monde de la télévision pour enfants et adolescents : le projet remporte le Kids’ Choice Award de sérié préférée. Il est également nomminé pour le Teen Choice Awards 2014 de la série télévisée de comédie préférée.

«Scream Queens» (2015-2016)

Une autre série dans laquelle la star américaine a joué. Cette fois, la comédie est mélangée à une pointe d'horreur (genre appelé «slasher»). Le projet intègre également une grande quantité de scènes humoristiques voire satiriques, ce qui demande aux différents acteurs une adaptabilité importante. Le casting de cette série, dans lequel Ariana Grande se fond parfaitement est à la fois jeune et brillant.

A tel point que certaines vedettes de la série comme Emma Roberts, Jamie Lee Curtis, Taylor Lautner ou encore Lea Michele eclipsent quelque peu les autres interprètes de la production. Globalement, le divertissement proposé par «Scream Queens» est bien reçu et obtient même de multiples nomminations aux différents prix (Dorian Awards, People's Choice Awards, Golden Globes, etc).

«Wicked : Partie 1» (2024)

«Wicked : Partie 1» est l'un des films les plus attendus de l'année 2024. Cette comédie musicale, qui adapte l'oeuvre de Stephen Schwartz datant de 2003, se base sur l'histoire de Gregory Maguire appelée : Wicked : La Véritable Histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Dans le pays d'Oz, elle met en scène Elphaba et Glinda. Le film, qui a battu de nombreux records au box-office, est déjà l'adaptation d'une comédie musicale la plus rentable de l'histoire. La partie 2 du film sortira en 2025.

«Wicked : Partie 1» était un révélateur pour Ariana Grande, qui n’a jamais eu de rôle majeur dans un blockbuster hollywoodien avant celui-ci. À en croire les premières critiques, l’actrice de 31 ans a largement relevé le défi. En effet, sa performance lui permet de viser un Oscar en 2025 dans la catégorie meilleur second rôle féminin, selon la majorité des observateurs. Elle sera notamment en concurrence avec Zoe Saldana («Emilia Pérez»), Felicity Jones («The Brutalist»), Danielle Deadwyler («The Piano Lesson») ou encore Isabella Rossellini («Conclave»).