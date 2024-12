«Ballerina» : un clip inédit dévoile de nouvelles images du film avec Ana de Armas et Keanu Reeves

Le spin-off de la saga John Wick intitulé «Ballerina» mettra à l'affiche Ana de Armas et Keanu Reeves. On en découvre de nouvelles images exclusives. Le film est attendu le 4 juin en salles.

Le nouveau film «Ballerina» de la franchise John Wick, avec Ana de Armas dans le rôlé principal, est l'un des rendez-vous cinéma de 2025. Le long-métrage de Len Wiseman sortira le 4 juin prochain en France, et on en découvre de nouveaux extraits dans un trailer captivant.

On avait déjà entrevu des scènes explosives dans le premier trailer proposé par les studios Lionsgate, voici de nouvelles images du film «Ballerina», mais aussi des séquences du plateau de tournage.

Ana de Armas takes center stage in this CCXP extended look at #BallerinaMovie – in theaters June 6. pic.twitter.com/3LXvk2FAj8 — Ballerina (@ballerinamovie) December 8, 2024

Dans ce nouveau clip, on retrouve les principaux acteurs du film et on peut donc observer quelques images «behind the scenes», dans lesquelles les acteurs se confient. Ana de Armas n'hésite pas à dire que «lorsque j'ai eu l'opportunité de faire ce film, c'était très inspirant... Je suis étonnée que je m'en sois sortie en un morceau !» On découvre en effet de multiples scènes de combat de l'actrice, révélée dans «Blade Runner 2049» (2017).

Outre Ana de Armas et Keanu Reeves, on retrouve de nombreux autres acteurs dans ce projet réalisé par Len Wiseman : Lance Reddick, Norman Reedus, Lorenza Izzo ou encore Ian McShane.