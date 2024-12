«Il est moins agaçant en tournage qu'il ne l'est dans la vie !» : Saoirse Ronan se confie sur son couple avec Jack Lowden

Le couple composé des stars Saoirse Ronan et Jack Lowden présentait le film «The Outrun» au British Independent Film Awards. L'occasion pour eux de montrer leur complicité devant les caméras.

Saoirse Ronan et Jack Lowden semblent filer le parfait amour. A l'occasion du British Independent Film Awards, où ils étaient invités pour le film «The Outrun», ils se sont taquinés sur leur vie sur et en dehors des tournages.

Dans un premier temps, Jack Lowden a pris la parole pour expliquer que ce projet était «différent de la première fois que nous avons travaillé ensemble», avec Saoirse Ronan. Les deux stars avaient en effet collaboré sur le film «Marie Stuart, reine d'Écosse» (2018), où Saoirse Ronan jouait Mary Stuart, tandis que Jack Lowden interprétait Lord Darnley. Il reprend en soulignant que travailler à nouveau avec Saoirse Ronan avait «beaucoup de sens» et était «un honneur», avant de poursuivre avec légèreté : «elle fait l'accent écossais mieux que moi !»

L'actrice américaine et irlandaise a par la suite livré une révélation croustillante : «il est très bien sur les tournages. En fait, il est moins agaçant en tournage qu'il ne l'est en dehors !» L'acteur écossais n'a pas hésité à rire face à cette indiscrétion.

Power couple Jack Lowden and Saoirse Ronan talk working together while producing #TheOutrun, one of the movies nominated at the British Independent Film Awards: “He’s less annoying on set than he is off set.” pic.twitter.com/cAXWnuUEdG

— The Hollywood Reporter (@THR) December 8, 2024