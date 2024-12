Severance, saison 2 : ce qu'il faut retenir de la nouvelle bande annonce dévoilée par Apple TV+ (SPOILERS)

Apple TV+ a publié une bande annonce de la saison 2 de «Severance» qui a permis d’en apprendre un peu plus sur les événements qui attendent les téléspectateurs.

Aucun retour en arrière possible. Près de trois ans après la conclusion de la saison 1, «Severance» se prépare à faire son retour sur Apple TV+ avec une salve de dix nouveaux épisodes, qui auront la lourde de tâche de reprendre le cours d’une histoire conclue sur un cliffhanger insoutenable. La bande annonce que vient de publier la plate-forme de streaming promet de reprendre les événements là où on les avait laissés. Et de répondre aux questions – du moins à certaines – qui hantent les téléspectateurs depuis.

La série pilotée par Dan Erickson suit l’histoire de Mark, un ancien professeur d’histoire qui, après le décès de sa femme dans un accident de la route, accepte de rejoindre Lumon Industries, une société de biotechnologie dont les salariés subissent une procédure médicale leur imposant un implant inséré dans leur boîte crânienne, permettant de dissocier leur personnalité entre leur vie personnelle et professionnelle. Chez eux, ils sont des «exters» et n’ont plus aucun souvenir de leur travail. Au travail, ils sont des «inters» et n’ont plus aucun souvenir de leur vie personnelle.

Acte de rébellion

La fin de la saison 1 voyait Dylan, un des trois collègues de travail de Mark au département de raffinement des données, désactiver leur dissociation, permettant à leur «inters» de découvrir la vie de leurs «exters». C’est dans ce contexte que Mark a découvert que son épouse n’est pas morte, et se trouve dans les locaux de Lumon Industries. Pour quelle raison ? La bande annonce indique que ce mystère sera un des points sensibles de la saison 2. Irving a, quant à lui, découvert que l’employé dont il était amoureux, et qui a pris sa retraite, avait un partenaire à l’extérieur de l'entreprise. Enfin, Helly, qui a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises dans la saison 1, a réalisé qu’elle n'était autre que l’héritière de Lumon Industries.

La bande annonce souligne également que l’acte de rébellion des quatre employés va être utilisé par la société à des fins de communication, retournant les événements à leur avantage en promettant des réformes, les présentant comme des lanceurs d’alerte dont l’avis a été pris en compte. On réalise toutefois que les choses ne seront pas aussi simples dans la réalité, et que le système de contrôle autour d'eux va être renforcé.

Des conséquences désastreuses

Dans un récent entretien avec le site américain de Vanity Fair, Dan Erickson a confirmé que la saison 2 de «Severance» serait «plus sombre», et que les enjeux ne vont cesser de grimper pour les quatre protagonistes. «Nous souhaitions mettre nos héros dans une position plus effrayante, parce que la saison 1 se termine au moment où ils décident de titiller l’ours. Ils ont organisé cette petite rébellion, et ils ont réussi à obtenir un maigre succès ce faisant. Mais la question centrale de cette saison 2 sera : que se passe-t-il quand l’ours se réveille ? Quelles seront les conséquences de leur petite victoire ? Je pense, sans en dire trop, qu’elles vont être désastreuses», lance-t-il.

Selon Dan Erickson, un des personnages les plus intéressants à suivre sera Helly, étant donné que son «exter» est une personne totalement à l’opposé de son «inter». «Dans la saison 1, les ‘inters’ sont encore des enfants. Ce sont des adultes, mais dans ce contexte, ce sont des enfants qui éprouvent leurs premiers sentiments et découvrent des choses à propos d’eux-mêmes. La saison 2 sera plus la phase de l’adolescence. Il s’agira pour eux de gagner en autonomie et de décider qui ils veulent être, plutôt que la personne qui leur a été imposée», ajoute-t-il.

Le créateur de la série promet également que les fans vont en apprendre plus sur la véritable activité de Lumon Industries, et l’application concrète des actions réalisées par Mark et ses collègues au sein du département de raffinement des données. «L’idée est de se rapprocher de cette question, qui est de savoir ce que la société fait concrètement et la raison du secret autour de ses activité. Dans un sens, la dissociation est l’accord ultime de non-divulgation parce qu’il est littéralement impossible de partager ce qui se passe, les employés eux-mêmes n’ayant aucun souvenir de ce qu’ils font une fois à l’extérieur. Les héros sont dans ce cas, mais ils vont faire des avancées significatives pour le découvrir, et cela impliquera de nouveaux lieux et de nouveaux personnages», précise-t-il.