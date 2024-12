«Thank You» : Dr. Dre partage un morceau sur lequel il travaille avec Snoop Dogg pour leur album commun

Snoop Dogg et Dr Dre ont annoncé leur prochain album pour le 13 décembre. L'un des morceaux de la tracklist s'intitulera «Thank You», et les deux artistes l'ont déjà présenté en avant-première.

Une course contre la montre. Dr Dre a révélé encore travailler sur un morceau qui apparaitra son album avec Snoop Dogg, le 13 décembre. Ils l'ont fait écouter lors de l'enregistrement d'un podcast exceptionnel appelé «Drink Champs».

Dr Dre n'a pas l'habitude de dévoiler ses morceaux avant de les avoir terminés. Pourtant, il a fait une entorse à cette règle avec ce morceau appelé «Thank You», qui devrait s'ajouter à la tracklist de l'album exceptionnel qu'il sort avec Snoop Dogg ce 13 décembre.

Le producteur s'est confié pour le podcast Drink Champs : «je n'en ai pas encore fini avec ce morceau... Il me faut encore quelques modifications comme des cordes !» Snoop Dogg reprend en assurant fièrement que les deux artistes l'ont «réalisé il y a cinq jours, à peine». Dr Dre reprend en expliquant : «donc ce n'est pas terminé... C'est très bizarre de passer ma musique pour notre public alors qu'elle n'est pas finie, mais voyons ce que vous en pensez !»

It’s VERY rare for Dr. Dre to share unfinished music but…





This “Thank You” song sounds crazy





It’s not officially on the “Missionary” tracklist but I hope they add it pic.twitter.com/stq70y0znw

