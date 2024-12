Une comédie musicale inspirée de la breakeuse australienne Raygun a été annulée après des menaces de poursuites judiciaires

Une comédie musicale inspirée de la breakeuse australienne Rachael Gunn, devenue célèbre lors des JO de Paris sous le nom de Raygun — a été annulée après l'envoi d'un avertissement juridique à la productrice.

Une douche froide. La breakeuse olympique Raygun, de son vrai nom Rachael Gunn, devait inspirer une comédie musicale, intitulée «Raygun : The Musical», après ses performances devenues virales lors des Jeux olympiques 2024 à Paris. Toutefois, la créatrice du spectacle, Steph Broadbridge, a annoncé l'annulation de la première prévue à Sydney (Australie) samedi 7 décembre, après avoir reçu une mise en demeure des avocats de l'athlète.

«Ils craignaient que je nuise à leur marque, ce que je ne ferai jamais. Ils étaient très inquiets que les gens pensent que Rachael Gunn était affiliée à la comédie musicale. Je tiens à assurer à tout le monde qu'elle ne participera pas au spectacle. Elle est la bienvenue. J'adorerais qu'elle le voie», a déclaré celle qui est aussi humoriste, dans une vidéo partagée sur Instagram. L'équipe juridique de la sportive a également averti la comédienne qu'elle n'était «pas autorisée» à faire la danse du kangourou, car Raygun en est «la propriétaire».

«Celle-là m'a laissée perplexe. C'est une danse de niveau olympique. Comment pourrais-je être capable de faire ça sans aucune formation formelle en breakdance ? Quoi qu'il en soit, pour apaiser les inquiétudes des avocats de Raygun, je vais changer le nom du personnage en Raigun avec un I. J'espère donc que cela répondra aux inquiétudes de tout le monde», a-t-elle précisé.

L'équipe juridique et de gestion a publié un communiqué au Guardian, affirmant que la danseuse tenait à protéger sa propriété intellectuelle. «Bien que nous ayons un immense respect pour le travail crédible et les efforts qui ont été consacrés au développement de ce spectacle, nous devons prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits créatifs de Rachael et l'intégrité de son travail», a-t-elle écrit. «Cette action n’a pas pour but de diminuer les contributions des autres, mais plutôt de garantir que sa marque soit correctement représentée et protégée dans tous ses projets futurs», peut-on lire. Les avocats ont confirmé qu'une demande d'enregistrement de la marque «Raygun» était en cours et que son approbation officielle était imminente.

Une retraite sportive anticipée

«L'utilisation du nom "Raygun" par la comédienne sans autorisation a semé la confusion parmi le public, les amenant potentiellement à croire que «Raygun The Musical» avait l'approbation ou le soutien de Rachael. Cette utilisation abusive de la propriété intellectuelle est non seulement trompeuse, mais met également en péril les autres activités commerciales de Rachael, qui dépendent de l'intégrité de sa marque», ont-ils poursuivi. «Raygun : The Musical» a été décrit comme une «exploration parodique» du parcours de la breakeuse vers les Jeux olympiques, avec des chansons musicales. Steph Broadbridge a assuré que le spectacle serait «bientôt de retour avec un tout nouvel arc narratif», et que spectateurs recevraient un remboursement de 10 dollars.

Rachel Gunn, également connue sous le nom de «B-girl Raygun», est devenue une sensation en ligne après ses mouvements inhabituels qui ont attiré l'attention du monde entier lors des Jeux olympiques à Paris. La professeure d'université de 37 ans n'a pas réussi à marquer un seul point dans la compétition, perdant ses trois batailles à la ronde sur un score combiné de 54-0. Ses performances ont marqué la culture populaire, étant imitées dans des émissions comme «The Tonight Show», célébrées par des stars comme Adele lors d'un concert à Munich pendant les Jeux, et reprises dans des costumes d'Halloween.

Our athletes are a reflection of our great nation. Rachel Gunn's ("Raygun") breaking performance at #Paris2024 was a deliberate insult, betrayal and mockery of Australia.





The whole world saw this disgrace. pic.twitter.com/ZWtZ6bZRal — Anthony Albanese Australian Labor Parody (@AlboIsPM) August 12, 2024

Cependant, cette notoriété soudaine a conduit à la retraite sportive anticipée de la breakeuse. «Je n'avais aucun contrôle sur la façon dont les gens me voyaient ou pensaient que j'étais. J'allais continuer à concourir, c'est sûr, mais cela me semble vraiment difficile à faire maintenant. Je pense que le niveau de surveillance sera élevé, et les gens filmeront tout, et tout sera mis en ligne», a déclaré Rachael Gunn à la station de radio 2DayFM.