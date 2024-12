«28 ans plus tard» : Cillian Murphy fait une apparition cauchemardesque dans la première bande annonce

Ce 10 décembre, Sony a partagé la première bande-annonce de son film très attendu «28 ans plus tard». On y aperçoit Cillian Murphy dans un rôle inédit. Le long-métrage sort au cinéma le 20 juin 2025.

Intense. «28 ans plus tard», l'un des films les plus attendus de 2025 vient de s'annoncer via une bande-annonce pleine d'action. On y entrevoit notamment Aaron Taylor-Johnson dans un rôle principal ou encore Cillian Murphy, dont l'apparition en tant que zombie (visible à 1min. 53) a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Un rôle qui confirme les annonces du patron des studios Sony, qui promettait une apparition «surprenante» de la part de la star irlandaise. Il y a quelques jours, un premier teaser avait été proposé par Sony. Dans un message en morse, le studio indiquait plusieurs fois le mot «mardi», ce qui pouvait sous-entendre que plus d'informations allaient arriver ce 10 décembre.

Le premier film d'une trilogie ?

«28 ans plus tard» est réalisé par Danny Boyle, avec Alex Garland en tant que scénariste. Un retour aux sources pour le duo, à l'origine du film «28 jours plus tard», où l'on pouvait déjà apprécier le jeu d'acteur de Cillian Murphy.

Le film, qui pourrait bien être le premier volet d'une trilogie, confirme le regain d'intérêt important du cinéma pour le genre post-apocalyptique.