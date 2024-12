«Je suis un de ses fans les plus fous» : Ryan Reynolds et Andrew Garfield révèlent pourquoi ils se sont embrassés lors des Golden Globes 2017

Andrew Garfield et Ryan Reynolds ont gardé un excellent souvenir de leur baiser emblématique échangé lors des Golden Globes.

Un souvenir mémorable. Lors de la promotion de leurs films respectifs, «L'Amour au présent» et «Deadpool & Wolverine», dans le cadre de la série «Actors on Actors» de Variety, Andrew Garfield et Ryan Reynolds sont revenus sur leur baiser viral lors de la cérémonie des Golden Globes 2017. La star de «Green Lantern» avait notamment perdu le prix du meilleur acteur au profit de son ami Ryan Gosling pour «La La Land».

«La dernière fois qu'on s'est vu, c'était aux Golden Globes. Garfield était assis à côté de moi et il m'a dit : "Hé, s'ils t'appellent par ton nom et que tu gagnes, n'embrasse pas ta femme [Blake Lively], embrasse-moi juste"», a raconté Ryan Reynolds. «Et bien sûr, Gosling ne le méritait absolument pas», a-t-il plaisanté, sous les rires de l'ancien acteur d'«Amazing Spider-Man», avant de préciser : «Je suis un de ses fans les plus fous. J'adore le fait que nous ayons été juste assis là à nous dire : "Ah, faisons-le quand même"».

La star de «Deadpool» a précisé que les caméras n'avaient capturé l'instant qu'en plan large, et ce n'est que plus tard dans la soirée que les téléspectateurs ont découvert le baiser, ajoutant qu'ils étaient soulagés que la scène ait été filmée de loin.

Une admiration mutuelle

La star de «The Social network» avait déjà évoqué ce moment viral dans l'émission «The Late Show» la même année. «Je voulais juste que Ryan sache que je l'aimais, peu importe qu'il gagne ou perde. Cela n’a pas d’importance. Il est venu. Cela ne change rien à mon cœur», avait-il déclaré à l'époque.

Les deux comédiens ont également profité de l'entretien pour se complimenter mutuellement. «Dès que [Deadpool & Wolverine] a commencé, je me suis dit : "Ce n'est pas possible de l'avoir autorisé à faire tout ça. Comment diable ... ?". Vous êtes le scénariste principal de ce film. Mais je ne connais personne d'autre qui réussisse à éplucher l'oignon de la conscience de soi et de la métaphysique tout en gardant un cœur et en fournissant un service authentique aux fans et en les taquinant. Les couches d'autodérision sont en quelque sorte impossibles à déchiffrer», a confié Andrew Garfield.

Ryan Reynolds a répondu en confiant que, dans sa famille, sa co-star était unanimement adorée. «Nous t'aimons dans notre maison et nous aimons ton travail et ton dévouement. Tu fais quelque chose que tu es le seul à pouvoir faire, et c'est une chose magnifique à regarder en action», a-t-il expliqué.

«L'Amour au présent» est prévu dans les salles de cinéma le 1er janvier 2025, tandis que «Deadpool & Wolverine» a battu de nombreux records depuis sa sortie en juillet dernier.