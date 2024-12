«Le final est spectaculaire» : David Harbour promet que la conclusion de «Stranger Things» satisfera les fans

En pleine promotion de la série animée «Creature Commandos» et de «Thunderbolts*», David Harbour assure que la conclusion de «Stranger Things» sera à la fois spectaculaire et satisfaisante pour les fans.

Une année chargée. En 2025, David Harbour sera au générique du film Marvel «Thunderbolts*», dont la sortie est prévue le 30 avril en France, mais aussi de la saison 5 de «Stranger Things» qui touchera à sa fin neuf ans après son lancement sur Netflix. Et selon le comédien de 49 ans, la conclusion de la série promet d’être spectaculaire et satisfaisante pour les fans.

«Je l’ai déjà dit mais je trouve le final spectaculaire. Cela est tellement satisfaisant si on est fan de la série. Il y a plusieurs histoires qui occupaient l’esprit des téléspectateurs – et je ne dis pas que tout est parfaitement relié, mais la conclusion procure ce sentiment de plénitude si plaisant que tout le monde recherche. Que ce soit triste ou joyeux, on ne sait pas, mais vous serez comblés. Vous serez satisfaits en tant que fan de la série. Je ne pense pas qu’il y aura de la déception», assure-t-il dans un entretien avec le site américain Collider.

Neuf ans de tournage

David Harbour en a profité pour souligner le fait qu’un chapitre important de sa carrière avait pris fin à la conclusion du tournage après quasiment dix ans à partager l’écran avec les autres acteurs qui, pour certains, n’étaient que des enfants au lancement de la série.

«Il y a beaucoup d’émotion. Ils n’étaient que des enfants quand on a commencé. Cela représentera dix ans de nos vies en 2025. Tout a débuté à la fin de l’été 2015. Le tournage a eu lieu, et la série a été lancée en 2016. Et on tourne depuis neuf ans, donc ces enfants qui avaient entre 10 et 11 ans, ils sont aujourd’hui dans leur vingtaine. (…) Quand on regarde la série, cela représente leur enfance passée à tourner pour vous. Je trouve cela très symbolique au moment où tout se termine», ajoute-t-il.

La saison 5 de «Stranger Things» est attendue dans le courant de l’année 2025 sur Netflix.