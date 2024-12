Selena Gomez, Demi Moore... Voici les meilleures réactions aux nominations des Golden Globes 2025

Chaque année, les Golden Globes font partie des récompenses les plus prestigieuses dans le monde du cinéma et de la télévision américaine. De quoi ravir les nommés, qui n'hésitent pas à montrer leur joie sur leurs réseaux sociaux. Voici les meilleures réactions.

Ce 9 décembre, le prestigieux jury des Golden Globes a annoncé ses différentes nominations dans ses nombreuses catégories. De quoi faire quelques heureuses, particulièrement fières d'intégrer une telle liste.

Selena Gomez pour «meilleure actrice dans un second rôle» (Emilia Pérez)

Devant son téléviseur, la star américaine semblait très surprise de voir son nom apparaître à l'écran. Elle a immédiatement fondu en larmes, célébrant sa première nomination de choix dans le monde du cinéma. L'actrice-musicienne fera face à la concurrence de Zoé Saldaña (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Margaret Qualley (The Substance) et Isabella Rossellini (Conclave).

selena gomez reacting to her golden globe nomination for emilia perez pic.twitter.com/X6aNZIPIKl — ً (@americanreqiuem) December 9, 2024

Demi-moore pour «meilleure actrice dans un film musical ou une comédie» (The substance)

Pour Demi-Moore, il ne s'agit pas d'une première. L'actrice et productrice américaine a notamment reçu une première nomination, en 1991, dans la même catégorie pour son interprétation de Molly Jense dans «Ghost» (1991). Elle a également eu l'occasion d'entendre son nom cité en 1997 pour son apparition dans «If These Walls Could Talk», en tant que meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm. Les autres nommées dans la catégorie, en 2025, sont : Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo, (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) et Zendaya (Challengers).

Demi Moore reacts to her #GoldenGlobes nomination for ‘The Substance’

pic.twitter.com/5Mqo1pyb9u — Film Updates (@FilmUpdates) December 9, 2024

Zoe Saldaña pour «meilleure actrice dans un second rôle» (Emilia Pérez)

A 46 ans, il s'agit de la nomination la plus prestigieuse de la carrière de l'Américaine et Dominicaine. Un grand moment d'émotion pour celle qui a déjà connu de nombreux blockbusters («Pirates des Caraïbes», «Avatar», «Les Gardiens de la Galaxie»...). Elle est nommée au même titre que Selena Gomez (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Margaret Qualley (The Substance) et Isabella Rossellini (Conclave).